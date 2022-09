Waarom moeten we sterven van de kou voor Kiev?

Economische depressie en politieke radicalisering gaan hand in hand, schreef de Duitse liberale politicus Erich Koch-Weser in het voorjaar van 1931 in Foreign Affairs. Dit Amerikaanse blad drukte zijn artikel onlangs opnieuw af, niet voor niets natuurlijk.

Net zomin als andere westerse landen ontsnapt Nederland aan een radicalisering van het politieke klimaat. De hoogtijdagen van onze parlementaire democratie verliepen dit jaar in een grimmige sfeer, zowel buiten als binnen het parlement. Op straat maakten boze demonstranten de koning, het symbool van eenheid van de natie, uit voor ‘landverrader’, binnen moest minister Kaag het ontgelden als ‘heks’ en ‘spionne’. Het vertrouwen in de regering is lager dan ooit. Zitten we dicht bij een kritiek punt?

Koch-Weser schreef destijds: ‘Als de economische ellende een bepaald punt bereikt, gebruikt de individuele burger zijn politieke macht niet meer om het publieke welzijn te dienen, maar louter om zichzelf te helpen’. Liever bestaanszekerheid dan vrijheid. Als dit sentiment zich een weg heeft gevreten naar de harten van de meerderheid van een natie, is dat het einde van ons politieke systeem, aldus Koch-Weser, minder dan twee jaar voordat de eerste Duitse democratie werkelijk instortte.

Fataal sentiment

Niemand verwoordde het fatale sentiment deze week tijdens de algemene beschouwingen scherper dan PVV-leider Wilders. In een debatje met de christen-democraat Heerma over de wapensteun aan Oekraïne riep hij uit: “Wat hebben we aan vrijheid als we niks meer te vreten hebben in Nederland?” Hij was, zei hij, niet gekozen om de agressie van Rusland tegen Oekraïne te stoppen. “Eerst de belangen van de Nederlander, die staan voorop.”

Het is een klassieke vraag in tijden van oplopende internationale spanning: Pourquoi mourir pour Dantzig? Is Upper Silesia worth the bones of British soldiers? Waarom sterven (van de kou) voor Kiev? Het antwoord van de populisten is duidelijk. In die zin legde het debat een van de belangrijkste scheidslijnen in het politieke krachtenveld onverhulder dan ooit bloot. Houd je blikveld op bij Zevenaar of kijk je voor het belang van vrijheid, veiligheid en een snorrende verwarming wat verder?

Het BBB-Kamerlid Van der Plas nam het VVD-fractievoorzitter Hermans kwalijk dat zij haar betoog begon met Oekraïne. “Ik vind dat, eerlijk gezegd, best wel een beetje een schoffering van onze burgers die in de ellende zitten.” De politieke sprinkhaan Van Haga drong er bij premier Rutte op aan zich in te zetten voor een compromis met Poetin. De Donbas voor een graadje meer warmte in onze huiskamers. Ook deze figuur in de politiek is van alle tijden: in 1938 offerde de Britse premier Chamberlain het Sudetenland op aan het nazi-regime van Hitler voor ‘Peace in our time’.

Misleidende suggestie

In het Kamerdebat liep er een rechte lijn van Kiev naar onze verwarmingsketels, maar de tegenstelling die de populisten suggereerden is een misleidende. Premier Rutte was daarover glashelder: “Rusland mag deze oorlog niet winnen.” Deze inzet is van grote politieke betekenis. Rutte schat Poetin niet anders in dan Churchill destijds Hitler. “Als Poetin in Oekraïne wint, zal hij niet stoppen.” Daarmee raakt de oorlog volgens hem direct aan onze veiligheid, vrijheid en welvaart en is het, zoals Rutte al vaker, maar nog nooit zo stellig, zei, ‘onze oorlog’.

De premier nam daarmee niet alleen afstand van de pantoffelhelden in het populistische kamp, maar markeerde ook een verschil met de afzijdigheidspolitiek die zijn partijgenoot Bolkestein bepleitte. Deze liberaal wilde een kwarteeuw terug met onze harde gulden wegkruipen achter de Hollandse waterlinie. Ook in dat opzicht baande hij de weg voor het eng-nationalistische populisme, dat niets op heeft met de Europese Unie, maar het wel op een akkoordje wil gooien met een Poetin die streeft naar een groot Russisch rijk.

De christen-democratische senator Jos van Gennip rekende destijds scherp af met de kortzichtigheid van deze politiek, die veel weg had van een terugkeer naar de vooroorlogse neutraliteitspositie. De voornaamste impuls voor de Europese eenwording en de oprichting van de Navo, luidde zijn reactie op Bolkestein, was nu juist behoud van eigenheid, zeggenschap en vrijheid.

Tegelijk moest je de behoefte in de samenleving aan bestaanszekerheid, orde en herkenbaarheid tegenover de ‘penetrerende buitenwereld’ serieus nemen. Een politiek die daarmee geen rekening houdt, schreef Van Gennip, is hooghartig. ‘Bangheid, twijfel en ongenoegen zijn realiteiten die je niet moreel mag veroordelen’.

In dat licht van deze afgewogen benadering legt de radicalisering wel een zwakte in onze samenleving bloot, een ongelijkheid en vervreemding die het moeilijk maken verder dan Zevenaar te kijken.