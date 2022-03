Waarom moeten alleen de Oekraïense mannen vechten?

Hoe kan een man geboren uit een vrouw, gezoogd door de borsten van zijn moeder, luiers vol stinkende poep gescheten, nu de hele wereld angst inboezemen met kernwapens? Als ik een waarzegger zou zijn, dan wist ik wat er zich in het hoofd van Poetin afspeelt en wat zijn volgende zet zou zijn. Helaas, en nu net de reden waarom de angst voor zijn daden mij ’s nachts wakker houdt. Wat als we in oorlog geraken met Poetin en onze angsten werkelijkheid worden?

Wij hebben angst voor Poetin, en Poetin heeft op zijn beurt angst voor zijn naasten. Ik kan me daar niets bij voorstellen omdat ik zelf geen enkele angst voel voor leiders als Rutte en Macron. Wel voor Ruttes concurrenten Wilders en Thierry Baudet, die azen op de macht. Waarom? Omdat de bekende duivel nog altijd beter is dan de duivel die je niet kent. Het kan zijn dat Poetin kenmerken ziet in onze leiders die wij niet kunnen zien.

Eigen burgers voeren aan de krokodillen

Over het algemeen vind ik de meeste leiders in Europa allesbehalve dictatoriaal. Dat heeft puur te maken met mijn eigen referentiekader van wat een dictator werkelijk is. Voor mij zijn dictators leiders die hun eigen burgers voeren aan de krokodillen, ze martelen in gevangenissen of openlijk dreigen ze te vernietigen. Misschien is het juist het ontbreken van deze eigenschappen wat Poetin angstig maakt. Poetin vertrouwt zijn westerse collega’s niet en ziet ze als wolven in schaapskleren die op onverwachte momenten zullen toeslaan. Daarom denkt hij dat de aanval de beste verdediging is. Nu hij zich omsingeld voelt, dreigt hij met het gebruik van kernwapens. Of hij ze echt gaat gebruiken, hangt af van hoezeer hij met de rug tegen de muur komt te staan. Een kat in het nauw maakt rare sprongen.

De president van Oekraïne, Zelenski, is ooit komiek geweest. En grappenmakers moeten we blijkbaar niet onderschatten. In korte tijd is hij uitgegroeid tot oorlogsheld. Echter, zijn besluit om mannen van achttien tot zestig jaar te verbieden het land te verlaten kan ook gezien worden als een vorm van dictatuur. Stel je voor dat ik als pacifist elk vorm van oorlog afkeur en nu gedwongen word om te vechten voor het vaderland. En waarom alleen mannen, en niet ook de vrouwen? Verbazingwekkend genoeg heb ik nog geen enkele feminist of organisatie in Nederland gehoord die deze oproep van Zelenski verwerpt als discriminatie op grond van geslacht. Als we pleiten voor gendergelijkheid moeten we mannen niet anders behandelen dan vrouwen, ook wanneer het gevaar loert. Uit respect had Zelenski ook vrouwen kunnen vragen om als echte patriotten voor het vaderland te vechten.

Geprivilegieerde zeven-vinkjes-mensen

Als we in Nederland ooit in oorlogsdreiging mogen komen, wat ik uit de grond van mijn hart niet wens, dan vraag ik de regering om geen verschil te maken tussen mannen en vrouwen. Liever nog geeft de premier de mensen die hij heeft gevraagd om op te rotten de kans om als eerste Nederland te verlaten. Waarbij de geprivilegieerde zeven-vinkjes-mensen het land zeker niet moeten verlaten. Zij hebben te veel belangen en moeten bereid zijn om hiervoor te sterven.

Aan het front kan de premier mensen plaatsen die er al jaren voor pleiten dat Nederland voor de oorspronkelijke inwoners is, en dat buitenlanders hier niets te zoeken hebben. Als het zover is, mag Rutte wat mij betreft de macht overdragen aan Wilders of Baudet. Zij weten heel goed hoe je als rasechte Nederlander moet vechten voor het geliefde vaderland.