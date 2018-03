Waarom moet vader een zachtaardige babyknuffelaar zijn?

De Ser wil zes weken betaald verlof voor beide ouders gedurende het eerste halfjaar na geboorte van het kindje. Minister Koolmees stelt vijf weken voor, ook op te nemen in het eerste halfjaar na geboorte, en deels doorbetaald door werkgevers. Zorgen voor een kleine baby is echter niet voor alle vaders weggelegd.

Zowel de Ser als de regering wil de arbeidsparticipatie van vrouwen bevorderen. Patronen die snel na geboorte van het kindje inslijten krijg je er moeilijk uit, zo luidt de redenering. Papa wordt kostwinner en mama huisvrouw, druk doende met stofzuigen en het uitwassen van ondergepoepte rompertjes. Verlof voor beide ouders snel na geboorte van het kindje zou deze rolverdeling gelijktrekken.

Veel vaders hechten zich pas innig aan hun kindje als het een, twee of drie jaar is

Men doet hiermee alsof er nauwelijks verschil is tussen vrouw en man. Maar het volgende wordt herkend door veel ouders. De pasgeboren zuigeling huilt midden in de nacht. Mama buigt zich met innerlijke ontferming bewogen over het schepseltje, maar papa denkt: ik wil slapen! Vaders hebben de eerste vijf of zes maanden dikwijls minder op met het nieuwe wereldburgertje dan moeders. Dit heeft minder met goed en slecht te maken dan met een onderscheid tussen beide ouders, mogelijk teweeggebracht doordat maar een van hen het kindje negen maanden gedragen heeft. Veel vaders vinden een dag per week thuis gedurende die eerste maanden al tobben. Larie dat fulltime vaderschapsverlof in die periode per definitie de band tussen papa en zijn kindje zou versterken.

Wat is er nastrevenswaardig aan beide ouders te wringen in een mal die hen niet past? Waarom een ruw wezen omvormen tot een zachtaardige babyknuffelaar terwijl mama zit te kolven in een hokje van de baas? Is het idee dat in dat stadium meer arbeiden beter is voor vrouwen, misschien gemeten naar mannelijke maatstaven?

Veel vaders hechten zich pas innig aan hun kindje als het een, twee of drie jaar is. Geef hen de vrijheid om ook in die periode betaald verlof op te nemen. Dan kan mama alsnog vrolijk aan de arbeid. Waarom die vrijheid beperken tot het eerste halfjaar na geboorte van het kindje? Die verlofregeling kan veel vrijer. Binnen de nu geldende regeling is het mogelijk gedurende de eerste acht levensjaren van het kind onbetaald ouderschapsverlof op te nemen. Maak dáárvan minimaal zes weken betaald. Dat is een bevordering van vrijheid voor beide ouders.

