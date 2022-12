Waarom moet de boel in de hens als je een wedstrijd hebt gewónnen?

Rellen en vernielingen na winst: waarom?

Aanleiding voor het artikel van Mohammed El Baroudi (Opinie, 3 december) zijn de rellen en vernielingen naar aanleiding van een door Marokko gewonnen voetbalwedstrijd. Ik ben het graag met hem eens dat hooligans hooligans zijn, of ze nou wit of minder wit zijn, maar waarom moet de boel in de hens als je zo’n belangrijke wedstrijd hebt gewónnen? Kan iemand dat uitleggen?

Pieter van Woerden Almen

Gewasbeschermingsmiddelen is een groenwassende term

In het artikel over de pesticiden-lobby (Trouw, 5 december) komt een paar keer die rare term ‘gewasbeschermingsmiddelen’ voor. Het is een groenwassend woord dat nu juist door die lobby bedacht is. Landbouwgif beschermt nergens tegen, het valt slechts de levende natuur aan.

Paulus Morssink Middelstum

Schaamte om de reactie van Europa

Ik ben het hartgrondig eens met de schrijver Heere Heeresma jr (Opinie, 5 december). De laffe houding van Europa in de oorlog in Oekraïne doet mij al heel lang pijn. Als ik ’s avonds in mijn warme bed lig voel ik schaamte. Hier zo lekker comfortabel en daar alle ellende en niemand doet iets. Geef de mensen daar langeafstandsraketten zodat ze zich eindelijk goed kunnen verdedigen, het is ook in ons belang.

I.C. van Wijk-Smit Deurne

Misstanden verzachten met de Bijbel is verwerpelijk

‘Hij die zonder zonde is werpe de eerste steen’, schrijft Joke Roenhorst-Jansen (Uitgelicht, 6 december) in verband met het door Johannes Paulus II camoufleren van misbruik van kinderen. We moeten mild oordelen, schrijft mevrouw. Maar in de Bijbel staat ook: ‘Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’ Pleiten voor vergiffenis is mooi, maar een klein deel van de Bijbel aanhalen om vreselijke misstanden te verzachten vind ik verwerpelijk.

Bernadet Hengeveld Schoorl

Getuigt dat wel van goed historisch besef en inlevingsvermogen?

Ook ik vind de afbeelding van Anne Frank op een servies ongepast en onnadenkend (Trouw, 6 december). Wat ik niet begrijp, is dat ik over Anne Frank in Madame Tussauds niets heb vernomen in de krant. Schokkend vond ik daar de nagebouwde zolderkamer van Anne Frank en een beeltenis van haar zittend op een stoel voor een bureautje. Met toeristen die lachend naast haar gingen zitten of staan om zo gezamenlijk op de foto te kunnen. Getuigt dat wel van goed historisch besef en inlevingsvermogen?

Noor Willemsen Harderwijk