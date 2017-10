Waarom minister Hennis moet aftreden

Voor het nemen van zo’n moeilijk besluit bestaat in Nederland een zorgvuldige procedure, waarbij het parlement betrokken wordt maar waarbij het kabinet uiteraard eindverantwoordelijk is. Gaan de militairen op weg, dan mogen zij en hun familieleden ervan uitgaan dat ze beschikken over het best beschikbare materiaal.

Dat is de theorie. In het geval van de VN-operatie Minusma in Mali ging dat mis. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft aangetoond dat het mortierongeluk waarbij twee leden van de Luchtmobiele Brigade werden gedood en een zwaar gewond raakte, te wijten was aan nalatigheid binnen Defensie. De granaten waarmee zij in Mali oefenden vertoonden forse gebreken en werden in de hitte ook nog eens verkeerd opgeslagen, met de dramatische explosie tot gevolg. Het lokale ziekenhuis voor de soldaten was bovendien minder goed uitgerust dan tevoren aan het parlement werd verteld.

De onafhankelijke onderzoeksraad heeft vastgesteld dat de veiligheidsprotocollen binnen Defensie, waarmee de granaten gecontroleerd hadden moeten worden, niet zijn nageleefd. En dat dit te maken had met een cultuur binnen de krijgsmacht. Het slagen van een missie wordt soms belangrijker geacht dan basale veiligheid van individuele militairen.

Ook minister Koenders draagt een zware ver­ant­woor­de­lijk­heid voor deze missie in Mali