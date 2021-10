Waarom miljarden compenseren voor de hoge gasprijs in plaats van isoleren?

Het demissionaire kabinet kondigde vrijdag aan 3 miljard uit te trekken om alle huishoudens gemiddeld met 400 euro te compenseren voor de extreme stijging van de energieprijs.

Hoe mooi het ook klinkt, het is geen oplossing voor huishoudens met lage inkomens. En het is ook een gemist schot voor open doel om juist nu versneld te investeren in de isolatie van al die tochtige huurwoningen.

Hoeveel meer redenen zijn er nodig, juist nu de energieprijs zo fors stijgt, om Nederland versneld minder afhankelijk te maken van aardgas? De eerste snelle winst is toch oude woningen isoleren. Dit is een win-wininvestering, omdat iedereen de noodzaak van minder gasverbruik voelt. Plus, het woongenot van de oude woningen neemt direct toe.

Vouchers voor tochtstrips

Vooral in de huursector blijkt de afgelopen jaren te weinig te zijn geïnvesteerd in de isolatie van daken, spouwmuren en de installatie van HR++-glas. Toch kiest het demissionaire kabinet hier niet voor. Demissionair staatssecretaris Dilan Yesilgöz (economische zaken en klimaat) geeft gemeenten 150 miljoen euro om vouchers uit te delen waarmee tochtstrips of radiatorfolie kan worden gekocht. Of gemeenten dit geld hiervoor wel gaan inzetten, is onduidelijk, omdat ze zelf bepalen wat ze ermee doen. Bovendien delen gemeenten al jaren dergelijke vouchers uit.

Deze vouchers dragen niet bij aan de echte isolatie-opgave. Waarom is dit geld niet alvast aan woningbouwcorporaties gegeven om woningen echt te isoleren? Te hopen valt dat de formerende partijen straks wel serieus geld vrijmaken om huurhuizen te isoleren, al is dit jongste besluit niet hoopgevend.

Een schot hagel

Het steekt des te meer, omdat de financiële tegemoetkoming aan huishoudens zelf, van gemiddeld 400 euro, vooral de huurders in de kou zet. Ook al is nog onduidelijk hoe hoog de prijsstijging van energie vanaf januari precies zal zijn. De schattingen lopen uiteen van een verdubbeling tot zelfs verdrievoudiging van de oude prijs. Dat komt al gauw neer op een hogere energierekening van minimaal 1200 euro per jaar. Een compensatie van gemiddeld 400 euro dekt die hogere kosten niet.

Het zijn ook juist lage inkomens die in deze tochtige huurwoningen zitten. Deze huurders mogen een nog veel hogere energierekening tegemoetzien, terwijl zij maar voor een klein deel worden gecompenseerd. De vrees dat juist deze huishoudens komend jaar onder de armoedegrens gaan vallen is reëel.

Het kabinet steekt 3 miljard euro in compensatie van de energieprijs, maar de groep die het echt nodig heeft is daarmee niet geholpen. Het is niets anders dan een schot hagel. Van een overheid die zich daadwerkelijk zorgen maakt over de energieprijs mag een intelligentere maatregel worden verwacht.