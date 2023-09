Waarom mag je geen stroom aan je buren leveren? 

Een lokaal stroomnet is dé oplossing voor de congestie op ons landelijke net. Sta dat dan ook toe, bepleit Albert Koers, emeritus hoogleraar Universiteit Utrecht

Het zal bekend zijn: ons elektriciteitsnet heeft last van ‘netcongestie’. Er kan te weinig transportcapaciteit zijn als wind- en zonneparken voluit produceren. Het kan ook betekenen dat er niet genoeg elektriciteit aangevoerd kan worden voor al die elektrische auto’s, warmtepompen en van-het- gas-af bedrijven.

Netbeheerders en andere elektriciteitsbedrijven doen er alles aan om het probleem aan te pakken, maar versterking van het elektriciteitsnet – de enige, echt toekomstvaste oplossing – kost heel veel tijd en geld. Vandaar dat er druk gezocht wordt naar goedkopere en sneller te realiseren remedies. Zoals het recente plan om eigenaren van zonnepanelen een heffing op te leggen als ze elektriciteit ‘invoeden’ in het net wanneer de kWh-prijs laag is door weinig vraag.

Van kerk naar dorpshuis

Allemaal begrijpelijk, maar onbegrijpelijk is dat één optie niet op tafel ligt: toestaan dat burgers en bedrijven elkaar rechtstreeks elektriciteit leveren, dus buiten het grote, landelijk geïntegreerde elektriciteitsnet om. Anders gezegd: toestaan (bijvoorbeeld) dat mkb-bedrijven met zonnepanelen direct elektriciteit leveren aan huizen in de buurt. Of toestaan dat in een dorp de opbrengst van zonnepanelen op het dak van de kerk linea recta naar het dorpshuis gaat.

Het idee van peer-to-peer-levering via een eigen netwerk is niet nieuw. Het is al jaren wezenlijk onderdeel van het Clean Energy Package van de EU. Maar het idee is in het ontwerp van een nieuwe Energiewet in de ban gedaan.

Tot voor kort maakte een tijdelijke regeling het mogelijk voor een wijk of dorp om een eigen elektriciteitsnet op te zetten, maar het wetsontwerp maakt daar een eind aan. Brussel wil juist dat ‘energiegemeenschappen’ van burgers en mkb alle ruimte krijgen om aan de slag te gaan met duurzame energie, inclusief de optie van een eigen elektriciteitsnet. Brussel eist zelfs dat lidstaten ‘hernieuwbare energiegemeenschappen’ ondersteunen door het creëren van een faciliterende omgeving.

Dominantie uitbouwen

Niets van dit alles in het ontwerp van de nieuwe Energiewet, integendeel. In dit ontwerp moeten energiegemeenschappen – denk aan de ruim 600 energiecoöperaties in ons land – aan dezelfde eisen voldoen als grote elektriciteitsbedrijven. Daarop is slechts één uitzondering: leden van een coöperatie mogen elektriciteit delen, mits ze per jaar elkaar niet meer leveren dan ze zelf opwekken en mits die coöperatie niet meer leden heeft dan de minister bepaalt.

Nog los van de vraag of dat laatste strookt met het grondrecht van vereniging en vergadering, het ontwerp van de Energiewet legt de lat wel heel hoog voor energiegemeenschappen van burgers en mkb. Ruim baan voor grote, gevestigde energiebedrijven om hun dominantie te bevestigen en uit te bouwen.

Het elektriciteitsnet is een kostbaar en kwetsbaar bezit en het is dus goed dat de overheid eisen stelt met betrekking tot beheer en exploitatie, ook om consumenten te beschermen. Maar dat mag geen reden zijn om energiegemeenschappen van burgers en mkb de kans te ontzeggen te laten zien dat ze op hun manier aan redelijke eisen kunnen voldoen. In het advies over het wetsvoorstel zegt de Raad van State dan ook met nadruk dat ze die kans moeten krijgen.

Ballenbak

Eigen elektriciteitsnetten van lokale energiegemeenschappen kunnen dus helpen bij het oplossen van de netcongestie, maar in de nieuwe Energiewet mag dat niet, ook al is dat verbod wellicht in strijd het Unierecht. De nieuwe Energiewet wil energiegemeenschappen klein en onbetekenend houden – spelen in de ballenbak, ook al wil de EU juist het tegendeel.

Over het waarom van die keuzes kan slechts gespeculeerd worden, maar zou het kunnen dat in de Haagse burelen wel het bedrijfsleven aan tafel zit, maar niet de burger?

Albert Koers Emeritus hoogleraar Universiteit Utrecht

