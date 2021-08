Waarom lhbti(+) er geen letter bijkrijgt

Het lijkt misschien een diverse groep, die zich lhbti(+) noemt, maar de onderlinge herkenning is groot, betoogt Martin Paton, student bio-informatica en zelf transgender.

Je hoort weleens dat als homo’s mogen trouwen, het niet lang duurt voordat mensen met hun hond of paard in de echt willen treden. Een lezer schreef dat er vast nog meer letters aan de afkorting lhbti zullen worden toegevoegd, zoals de r van rossig of de k van kaal (Opinie, 30 juli).

Over een dergelijk hellend vlak hoeft de lezer zich geen zorgen maken. Sinds de jaren zestig heeft ‘homo-emancipatie’ zich inderdaad uitgebreid en ruimte gemaakt voor andere groepen minderheden. Dat gebeurde niet zomaar. Iedereen die niet heteroseksueel is, en niet goed past in de voorgedefinieerde kaders van een man of een vrouw, ervaart een gedeelde strijd. De lhbti(+)-gemeenschap vormt één groep, die met reden samen in actie komt.

Seksisme is steeds de grondslag

Activistische bewegingen richten zich tegen een specifieke vorm van onderdrukking, die ervaren wordt door een bepaalde groep in de samenleving. Vrijwel altijd is dat een groep die uitgesloten wordt van de gevestigde macht; zonder de inzet van activisten hadden vrouwen hun kiesrecht niet gekregen.

Net als bij de achtergestelde positie van vrouwen, is seksisme ook de grondslag van discriminatie wegens lhbti’ers. ‘Lhbti’ is dus niet een afkorting waar willekeurig extra letters aan toegevoegd kunnen worden.

Afhankelijk van de lichamelijke toestand van je geboorte wordt er al veel voor je bepaald. Kinderen worden vanaf jonge leeftijd anders behandeld, afhankelijk van of een buitenstaander denkt dat het een jongen of een meisje is. Een cruciaal onderdeel van gender is ook de heteronorm. De meerderheid, heteroseksuelen, neemt aan dat iedereen dat is. Daar leidt tot discriminatie, soms in de vorm van ‘genezingstherapieën’ en correctieve verkrachting.

Grenzen aan acceptabel gedrag

Geaardheid en gender zijn niet hetzelfde, maar hebben wel met elkaar te maken. Je bent niet alleen een homo omdat je op mannen valt; je bent homo omdat je zelf ook een man bent. Afhankelijk van je lichaam zijn er kennelijk bepaalde grenzen aan acceptabel gedrag.

Afwijken qua lichaam of gedrag levert weerstand op. Dit is ook wat trans-mensen en mensen met een intersekseconditie verenigt. Voldoe je niet aan specifieke eisen voor het lichaam van een man of vrouw, dan word je buiten die categorie gezet. Een kind wordt niet naar een internaat gestuurd omdat ouders teleurgesteld zijn in zijn rossige haar.

Lhbti(+) mag dan een diverse groep zijn, het is de herkenning van elkaars leed dat verbindt, niet de minderheidspositie zelf.

