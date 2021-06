Waarom Jesse Klaver nu ineens zo graag wil meeregeren

Kunnen we Jesse Klaver met zijn zigzagloop nog volgen? De leider van GroenLinks wil graag tot het vierde kabinet van premier Rutte toetreden. Uitgerekend de man die hij nog gisteren naar huis wilde sturen door de motie van wantrouwen van Geert Wilders (PVV) te steunen. Naar verluidt is Klaver bereid nu wel concessies te doen op het gebied van vluchtelingbeleid en klimaat om GroenLinks voor het eerst in de geschiedenis aan het landsstuur te krijgen. Maar CDA en VVD hebben daar weinig trek in en nu is er zelfs een petitie van VVD’ers met als titel ‘Geen coalitie met GroenLinks’.

Hoe anders was het vier jaar geleden! GroenLinks was met een winst van tien zetels de absolute winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen geworden en dit dankzij de jonge en frisse Klaver. De man die een GroenLinkse spindoctor toen omschreef als ‘onze Trudeaulookalike. De mooie jongen met een grote aantrekkingskracht op een enorme groep jonge vrouwelijke kiezers.’

En ja, swingend tussen de stoelen in poptempels, de mouwen opgestroopt, kon Jesse heel wat harten veroveren. Hij had met twee vingers in de neus in het nieuwe kabinet zitting kunnen nemen. Toen bestonden geen noemenswaardige blokkades van CDA en VVD. Maar na 85 ­dagen formatie verbrak Klaver de onderhandelingen omwille van een voorstel over vluchtelingenbeleid. Principieel, nietwaar?

In werkelijkheid moet Klaver hebben gedacht nog meer zetels in de oppositie te kunnen kapitaliseren. Terwijl de film Jesse in 18 bioscopen draaide, droomde hij openlijk van het Torentje, met GroenLinks als grootste partij, en noemde zijn verlangen ‘Project 21’: ‘We gaan Nederland veranderen, dorp voor dorp, stad voor stad, gemeente voor gemeente’.

Maar nog geen twee oppositie­jaren verder was de magie van ‘onze Trudeaulookalike’ al aan het uitdoven, met daarbij slechter wordende peilingen. Ik situeer het definitieve kantelpunt in november vorig jaar met de presentatie van Kauthar Bouchallikht op de kieslijst, terwijl de partij in de peilingen al op twee zetels verlies stond. Snel werd bekend dat GroenLinks het werk van de nieuwe kandidaat voor oerconservatieve moslimorganisaties had verzwegen. Deze clubs bleken ook nog verlengstukken van de Moslimbroederschap te zijn. ‘Dit valt moeilijk te rijmen met een politieke carrière bij de progressieve partij van Jesse Klaver’, schreef Bart Zuidervaart, chef politiek van deze krant. In de vier resterende maanden voor de verkiezingen verloor GroenLinks nog vier zetels en de partij evenaarde op 17 maart haar grootste zetelverlies ooit (was 2012, met ook 6 zetels).

Is nu beter te begrijpen waarom Jesse Klaver per se onder leiding van de door hem verfoeide Mark Rutte wil meeregeren? De droom van de verovering van de macht is in de oppositie verdampt en de poptempels zijn leeg. Zich als principieel afficheren en grootmoedig breken als in 2017 brachten alleen spectaculair verlies. Dan maar nu concessies toestaan en met gebogen hoofd de gang naar Canossa maken, in de hoop dat CDA en VVD de poorten van hun burcht openzetten.