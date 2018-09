Waarom is Kaepernick omstreden en zijn tegenstanders niet?

De atleet werd in 2016 wereldberoemd toen hij bij een wedstrijd tijdens het Amerikaanse volkslied niet stond, maar knielde. Dit simpele - en uiterst nederige - gebaar was Kaepernicks stille protest tegen racistisch politiegeweld. Een lied eren dat gelijkheid pretendeert voor iedereen, terwijl er onevenredig veel (jonge) zwarte mannen en vrouwen omkomen door politiekogels, dat kon hij niet. Andere, voornamelijk zwarte spelers volgden zijn voorbeeld. Tot grote woede van Donald Trump en de rest van conservatief, nationalistisch en vooral wit Amerika. Vlag en volkslied zijn voor hen heilig.

Trump krijste daarna in menig microfoon dat deze 'zonen van teven' ontslagen moesten worden. Kaepernick is sindsdien dan ook een free agent: geen enkel team in de eveneens conservatieve footballwereld wil iets met hem te maken hebben. Hij is daarover nu in een juridische zaak verwikkeld met de nationale footballcompetitie NFL.

Deze week bleek dat een ander bedrijf, een van de grootste sponsors van de NFL, hem wel wil. Sportmerk Nike heeft Kaepernick aangenomen als het gezicht van de nieuwste Just Do it-campagne. De tekst luidt: 'Geloof ergens in, ook als het betekent dat je alles op moet offeren'. Over geld heeft de 31-jarige multimiljonair nog steeds niet te klagen, maar zijn sportcarrière is voorbij. Nike vindt Kaepernick inspirerend, omdat hij sport heeft gebruikt om verandering in te zetten. Iets 'toch gewoon doen', ongeacht de gevolgen. Die zijn er ook voor Nike zelf: de aandelen kelderden en Trump-aanhangers verbranden hun sneakers en dreigen met een boycot.

En toch: "Nike maakt statement door omstreden Colin Kaepernick te kiezen voor campagne", schreef de Volkskrant. "Beleggers straffen Nike af voor campagne met omstreden Kaepernick", stond er op nu.nl. En ook de nieuwe RTL Late Night-presentator Twan Huys koos ervoor Kaepernick als 'omstreden' te beschrijven. Waarom? Sinds wanneer is de eis om basale mensenrechten te respecteren omstreden? En waarom is Kaepernick omstreden en zijn z'n tegenstanders dat niet?

Tegen Kaepernick aanschoppen

Zoals de Amerikaanse ambassadeur met Nederlandse roots, Pete Hoekstra. Over 'omstreden' gesproken. Dat is de man die NOS-verslaggever Wouter Zwart betichtte van nepnieuws toen die hem confronteerde met zijn eigen leugens over Nederland: auto's van politici zouden door islamitische bewegingen in brand worden gestoken en er zouden no-go-area's zijn. Die man mocht dinsdag bij Twan Huys niet alleen tegen Kaepernick aanschoppen, maar ook nog even wat Amerikaans nationalisme rondsprenkelen. Maar Kaepernick is volgens Huys 'omstreden'. Een woord dat vaak in artikelen en koppen staat om kort weer te geven dat een naam niet zomaar een naam is, maar dat er 'ophef' over bestaat. Dat die persoon veelbesproken is en de meningen over haar of hem verdeeld zijn. Maar in het woord 'omstreden' schuilen veel meer woorden. Het betekent ook 'betwistbaar' en 'aanvechtbaar', maar ook 'dubieus', 'bedenkelijk' en zelfs 'verdacht.'

Blijkbaar is uitspreken tegen onrecht voor velen gevaarlijker dan het onrecht zelf

Dus waarom zouden Nederlandse media een atleet die zijn carrière riskeert om onrecht aan te kaarten waar hijzelf als beroemdheid niet direct last van heeft, die zijn rijkdom gebruikt om kansen te creëren voor onderbedeelde jongeren en door Amnesty International tot 'ambassadeur van het geweten' is uitgeroepen, als 'omstreden' beschrijven? Het Financieel Dagblad noemde de Nike-campagne met Kaepernick zelfs 'provocerend'. Blijkbaar is uitspreken tegen onrecht voor velen gevaarlijker dan het onrecht zelf.

