Waarom is blackface een misdaad en drag kunst?

Kortgeleden werd ik in het Amsterdamse debatcentrum De Balie geïnterviewd over mijn boek Vrouw en vrijheid. Het was een plezierige, aandachtige middag, zij het dat hij eindigde met een schrille toon.

Naar aanleiding van een vraag uit het publiek, zei ik, door de prettige sfeer wat vrijmoediger dan in woke city verstandig is, dat ik de laatste tijd nadacht over de vraag waarom dragqueens als kunst worden beschouwd terwijl het spelen van blackface als racisme wordt gezien. Naar mijn smaak, zei ik, is dat wat sommige drags het ‘uitleven van hun vrouwelijke kant’ noemen, even beledigend voor vrouwen als blackface voor de zwarte bevolking.

Ai. Fout. Van achteruit de zaal riep een mevrouw met een enorme roze zonnebril: ‘Ongepast!’, en in reactie op mijn vragend-opgetrokken wenkbrauw: ‘Zeer ongepast!’ Ik antwoordde dat het taboeïseren van vragen het onderzoeken van de dynamiek van uitsluiting en discriminatie niet verder helpt, maar het kwam niet meer goed.

Hoerige houding

Na afloop legde de boze dame, achter wier zonnebril kunstenares Tinkebell bleek schuil te gaan, mij nog behulpzaam uit dat zwarte Amerikanen eeuwenlang op de vreselijkste wijze waren onderdrukt (ach, had ik dat geweten...). Daarom was het een schanddaad als hun ‘witte’ onderdrukkers zichzelf voor de lol zwart gingen verven.

Ik hield het antwoord voor me dat ook vrouwen eeuwenlang zijn uitgebuit, mishandeld, verkracht, gediscrimineerd en vermoord en dat het ook hier de daders zijn, mannen namelijk, die zich uitleven in gedrag waarin maar weinig leden van de uitgebeelde soort zich herkennen. Hoerige houding en kleding, opgeverfd gezicht, centimeters lange wimpers, waanzinnige pruik, jarretels en stilettohakken beelden een extreem anti-emancipatoir stereotype uit. Als vrouw vind ik het onaangenaam dat de dragqueenuitdossing doorgaat voor wezenlijk ‘vrouwelijk’.

Maar iets terugzeggen tegen een zaakwaarnemer die meent het monopolie te bezitten op het ware, het goede en het juiste leidt niet tot gedachtewisseling, maar tot ruzie. Zo illustreerde deze middag opnieuw hoe het gretige zwaaien met ‘pijn’ en ‘uitsluiting’ het spreken en denken verlamt. Tinkebell zal zichzelf zien als een moreel hoogstaand persoon. In mijn ogen is zij verblind door de modieuze ideologie van het intersectionalisme.

Hoe langer ik erover nadenk, hoe zinniger ik mijn vraagstelling vind: waarom is blackface een misdaad en drag kunst? Waarom roepen de mismaakte personages die dragqueens als ‘vrouw’ ten tonele voeren, onder weldenkende mensen geen onbehagen op?

Mijn veronderstelling is, dat dragqueens er dankzij het ‘intersectionalisme’ in zijn geslaagd zichzelf onder te brengen in het uitdijende leger der zich onderdrukt wanende groepen, en daarbij hoort tegenwoordig het recht gevrijwaard te blijven van kritiek of zelfs scepsis.

Ongetwijfeld zijn er nu mensen die concluderen dat ik drag wil verbieden. Geenszins. Ik houd niet van censuur. Van mij mag iedereen doen wat hij niet laten kan. Zolang ik het op mijn beurt maar seksistisch-naargeestig mag vinden (en een enkele keer ook wel geestig). Schadelijk wordt drag als de betweters en leslezers van deze wereld een open discussie erover beletten. Als er nou iets ongepast is, dan wel dat – zeer ongepast zelfs.