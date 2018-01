Waarom ik trots ben op de geschiedenis van Trouw (terwijl dat strikt genomen aanmatigend is)

Een ongewone naam, vooral van afstand gezien; het kost me in het buitenland wel eens moeite uit te leggen wat er mee wordt bedoeld. Maar als ik vertel dat de oorsprong ligt in het verzet tegen het nationaal-socialisme, begrijpt men meestal wel zo ongeveer waar de naam voor staat.

Soms laat ik dan ook nog de term ‘christelijk’ vallen, maar verder ga ik niet: ik geloof niet dat het me zou lukken over te brengen hoe door-en-door gereformeerd deze krant was. Het trof me gisteren weer bij het lezen van het ontroerende artikel over Wim Speelman, de organisator van het verspreidingsnetwerk van het illegale Trouw, die in 1944 op 26-jarige leeftijd werd gefusilleerd.

Hoe ver weg het ook is in tijd en beleving, het is voor mij tegelijkertijd ook dichtbij. Een wereld gekleurd door overtuigingen van goddelijke oorsprong, wat leidde tot een heilig vuur dat weigerde te wijken voor onderdrukking, maar dat ook in eigen gelederen nogal tekeer kon gaan. De vader van Wim Speelman, gereformeerd predikant, werkte zijn zoon aanvankelijk wel eens de trap af vanwege onenigheid over de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 13.

Hitler, dat is eigenwaan, rassenwaan, egoïsme en geloof in het recht van de sterkste

Ik ken die wereld. Dezelfde stijfkoppigheid die mijn grootvader ertoe bracht in 1944 het spoor te volgen van de Vrijmaking, waardoor hij begrafenissen van ‘gewone’ gereformeerde familieleden niet meer bij kon wonen, bracht hem ook in verzet tegen de Duitsers. Een paar jaar geleden kreeg ik een document dat bevestigde dat Steffen Akkerman deel uitmaakte van de I.V. ofwel ‘illegale vriendenkring’ in Hoogkerk. Ik weet dat het onzin is daar trots op te zijn, alsof het mijn verdienste is van wie ik afstam. En toch werkt het wel een beetje zo. Zoals ik ook trots ben op de geschiedenis van deze krant, terwijl dat strikt genomen aanmatigend is.