Waarom heeft Steve Bannon maar een beetje spijt?

Maar daarmee heeft hij nog lang niet de schade goedgemaakt die dat boek toebracht aan de reputatie van Trump – vooral op basis van uitspraken van zijn voormalige, in augustus vorig jaar uit het Witte Huis vertrokken topadviseur Bannon.

"Donald Trump jr. is zowel een patriot als een goed mens", schreef Bannon. Hij ontkende niet dat hij een ontmoeting van Donald jr. met een Russische advocate 'landverraad' en 'onpatriottisch' had genoemd. Maar die karakterisering zou bedoeld zijn geweest voor een andere aanwezige, Paul Manafort. "Hij was een ervaren beroeps-campagnevoerder met ervaring en kennis over hoe de Russen werken", schrijft Bannon. "Hij had moeten weten hoe slinks en listig ze zijn, en niet onze vrienden. Nogmaals, die uitspraken gingen niet over Don jr."

Bannon prijst verder president Trump die volgens hem absoluut niet met de Russen onder één hoedje speelde tijdens de campagne, en die 'de enige kandidaat was die de Clinton-machinerie kon aanpakken en verslaan'. En hij prijst zichzelf aan: "Ik ben de enige tot nu toe die een wereldwijde inspanning leverde om de boodschap van Trump en Trumpisme te prediken en ik blijf klaarstaan om op de bres te springen voor de inspanningen van deze president, Amerika weer groot te maken."

Nitwit

Het is in veel opzichten een vreemde verklaring. Hij komt laat, vijf dagen nadat de eerste voorpublicaties uit het boek een storm van opwinding veroorzaakten. Dat deden ze vanwege de 'verraad'-uitspraken, maar misschien nog wel meer door het niet nieuwe, maar wel heel complete beeld dat eruit oprees van Trump als iemand die minstens een eigenwijze nitwit is – en alleen al daarom ongeschikt als president – en misschien zelfs dementerend. Trumps reactie via Twitter zaterdag, dat hij juist een 'stabiel genie' is, had het voorspelbare effect dat in de media door nog meer commentatoren openlijk besproken werd of hij wel goed bij zijn hoofd is.

Waarom probeerde Bannon niet onmiddellijk die publicitaire storm de kop in te drukken? In zijn verklaring zegt hij de vertraging te 'betreuren', maar hij legt niet uit waarom die er was.

Hij is ook tamelijk mild over het boek en de auteur. Terwijl medewerkers van Trump het in diverse zondagse praatprogramma's wegzetten als 'slecht geschreven fictie' – het opgewonden interview van Stephen Miller in CNN's State of the Union is het bekijken waard – noemt Bannon alleen dat verraad-citaat over Don jr. 'onnauwkeurig'. De rest van het boek klopt volgens hem kennelijk wel, inclusief de vele onflatteuze verhalen over de president.

