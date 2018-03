Waarom gemeenteraadsleden meer financiële vergoeding moeten krijgen

We staan aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen en dus ook van de installatie van een nieuwe gemeenteraad in 335 van de 380 Nederlandse gemeenten. Vol enthousiasme beginnen binnenkort 7979 raadsleden aan een nieuwe periode van vier jaar werken als volksvertegenwoordiger. Sommigen zijn herkozen, anderen doen het voor het eerst, maar iedereen heeft een vers mandaat van de kiezer. Het is belangrijk om het nieuwe elan van onze raadsleden vast te houden en daarom moeten we ons sterk maken voor een betere ondersteuning van en hogere vergoeding voor deze ‘ruggengraat van de democratie’.

Werken als raadslid doe je in vrijwel alle gevallen naast een reguliere baan, een opleiding of een eigen bedrijf. Dat betekent dat raadsleden ervaring meebrengen uit alle sectoren van de samenleving en de economie en dat is belangrijk. Maar het betekent ook dat de lokale democratie veel van raadsleden vraagt: wekelijks 15.9 uur volgens het gelijknamige rapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur.

Wij vinden dat deze extra werkbelasting moet worden gecompenseerd. Dat is goed voor het raadslid, de raad en de democratie. Niemand gaat de gemeenteraad in om er rijk van te worden, maar met een redelijke vergoeding kunnen raadsleden verlof kopen en ondersteuning betalen. Zeker in kleinere gemeenten (tot 40.000 inwoners) is de vergoeding op dit moment absoluut onvoldoende en het is niet wenselijk dat mensen uit financiële overwegingen afzien van het raadslidmaatschap of halverwege hun lidmaatschap moeten beëindigen. We willen immers een zo goed mogelijke afspiegeling van onze inwoners in de gemeenteraad hebben en houden.

Uit recent onderzoek van raadslid.nu blijkt dat 86 procent van de zittende raadsleden een hoge tot zeer hoge werkdruk ervaart. In dat licht is het een wonder dat zovelen zich gelukkig opnieuw verkiesbaar stellen, maar het betekent ook iets voor de nieuwe raadsleden. Want als we niets doen, wordt het alleen maar ‘drukker’. Gemeenten krijgen steeds meer taken; recentelijk de enorme decentralisatie op het terrein van zorg en welzijn en straks de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet. Dat moet niet alleen allemaal goed worden uitgevoerd, maar ook goed worden gecontroleerd. En dat is een kerntaak van onze gemeenteraden.