Waarom geen gele bolletjestrui voor de echt snelste klimmer?

De directie van de Ronde van Italië kwam voor de start van die ronde met een bizar idee: een klassement voor de snelste dalers. Het idee werd meteen weggehoond. Snel dalen stimuleren? Veel te gevaarlijk. Vreemd is het echter dat een ander idee toen niet werd geopperd: een speciaal klassement voor de snelste klimmer.

Truien winnen

Natuurlijk, een klassement voor klimmers bestaat al in uw Tour, sinds 1933 zelfs, en de aanvoerder ervan mag zich sinds 1975 hullen in de bolletjestrui. Het is een begerenswaardig tricot, goed voor veel publiciteit bovendien. Voor dat bergklassement krijgen renners punten als ze als eerste(n) op een côte of een col aankomen. Het onderlinge tijdsverschil speelt daarbij geen rol, de daadwerkelijke klimtijd ook niet. Alleen de volgorde van de passage op een col telt.

Daarmee is meteen het nadeel van het huidige bergklassement aangestipt. De winnaar van de bolletjestrui is lang niet altijd de beste klimmer van die ronde. Neem Laurent Jalabert, die de trui in 2001 en 2002 won - hij begon ooit als sprinter. Of neem renner Richard Virenque die de trui zeven keer won - een record. Maar is Virenque daarmee de beste Tour de France-klimmer aller tijden? Nou nee.

Jalabert en Virenque wonnen hun truien vooral door vroeg en vaak mee te gaan in lange ontsnappingen in etappes met veel bergen. Zo sprokkelden ze hun punten bij elkaar op de toppen. Zo deden Anthony Charteau (winnaar in 2010) en Thomas Voeckler (2012) het ook. De bolletjestrui gaat vaak niet naar de beste klimmer, maar naar mannen van de lange vlucht.