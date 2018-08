Waarom gaat rederij Carnival door met het gebruik van stookolie?

Het Amerikaanse Carnival is van de grootste organisatoren van cruisevakanties ter wereld en vaart met ruim honderd cruiseschepen over de wereld. Varend op stookolie, een van de meest vervuilende brandstoffen ter wereld, vertrekt de ms Rotterdam (Holland Amerika Lijn, onderdeel van Carnival Corporation), regelmatig richting Groenland. In de Rotterdamse haven waren onlangs honderden mensen wekenlang bezig met opruimen van stookolie, gelekt door een olietanker. Zo'n ongeluk in het Noordpoolgebied zou desastreus zijn.

De Arctische Raad, waarvan Nederland waarnemer is, benoemt een ramp met stookolie als de grootste bedreiging voor het Arctische milieu. Stookolie breekt nauwelijks af in koude gebieden. Ook maken afgelegen ligging, gebrek aan infrastructuur en apparatuur, zware weersomstandigheden en navigatiegevaren (zoals zeeijs), het opruimen van olie daar bijna onmogelijk.

Stookolie is goedkoop. Per ton kost ruwe stookolie in de haven van Rotterdam ongeveer 350 euro.

Het gebruik van stookolie veroorzaakt ook roet, dat warmte vasthoudt en bij neerslag op het ijs klimaatverandering versnelt. Binnenkort wordt nieuwe internationale regelgeving voor luchtkwaliteit ingevoerd. Deze vereist dat schepen schonere brandstoffen gebruiken of 'scrubbers' installeren om zwavel uit de uitlaatgassen te halen. De gevaren van olielekkage blijven daarbij echter onverminderd groot.

Eén van de besmeurde zwanen na de lekkage van stookolie in de Rotterdamse haven. © arie kievit

Fragiele Noordpoolgebied Stookolie is verboden bij Antarctica en de IMO, het VN-orgaan voor de scheepvaart, zal besluiten hoe en wanneer stookolie in alle Arctische wateren verboden moet worden. Waarom gaat Carnival dan door met het gebruik van stookolie in het Noordpoolgebied? Stookolie is goedkoop. Per ton kost ruwe stookolie in de haven van Rotterdam ongeveer 350 euro. arnival had in 2017 een omzet van 2,7 miljard dollar. Hun marketingbudget trekt passagiers om de natuurlijke wonderen van de Noordpool te ervaren. Carnival zou makkelijk kunnen omschakelen naar schonere brandstoffen, met minimale aanpassingen aan schepen. Andere cruisebedrijven gebruiken schonere brandstof. Laat Carnival dat ook doen. Het ongerepte en fragiele Noordpoolgebied verdient een betere bescherming. Ongetwijfeld biedt toerisme economische mogelijkheden voor lokale gemeenschappen, maar het leidt ook tot onnodige dreiging van een milieuramp. Verschillende Carnival-schepen varen dit jaar opnieuw in de Noordelijke IJszee. Een olieramp moet worden voorkomen. Een brede coalitie van ngo's roept daarom 's werelds grootste cruisebedrijf op om te stoppen met stookolie.

