Waarom er nooit meer een Elfstedentocht komt

Mijn opwinding was groot, in de nacht van 3 op 4 januari 1997. Ik was 18 en samen met mijn vriendje was ik naar mijn oom en tante gereden. Zij bewoonden de pastorie van het dorpje Nij Altoenae, helemaal bovenin Friesland, vlak bij de Waddenzee. Een grote pastorie was het, zo’n mooie oude. Ruime vertrekken. Nauwelijks geïsoleerd. Dikke ijsbloemen bedekten de ramen van de slaapkamer waar wij logeerden. Onder een dikke vracht dekbedden lagen we. Mijn vriendje had het zo koud dat hij een muts tot ver over zijn oren getrokken had. Zo sliep hij die nacht.

Ik sliep nauwelijks. Want wij, wij gingen erbij zijn! De Elfstedentochten van 1985 en 1986 kon ik me nog een beetje herinneren, en ik realiseerde me goed dat ik getuige ging zijn van een historische gebeurtenis. Van de wedstrijd zelf heb ik vooral nog televisiebeelden op mijn netvlies. De kou en de snijdende wind herinner ik me wel heel goed. Net als de dweilorkesten en de kraampjes op en langs het ijs met bier en warme dranken.

Wat waren er een mensen. Massa’s! Zelfs waar wij stonden, op kleine slootjes in de Hel van het Noorden, was het ontzettend druk. Toen al dacht ik: wauw. Dat het ijs het houdt. Hier en daar golfde het onder onze voeten, maar niemand leek zich er druk over te maken. Het hield.