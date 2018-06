Waarom Dijsselbloem als vicepresident van de Raad van State een slecht idee is

De opdracht is breder dan een economische aanpak van de advisering, gericht op regels en procedures

Lees verder na de advertentie

De Raad van State zoekt zelf een nieuwe vicepresident. De gewoonte was dat de Raad van een nieuwe vicepresident werd voorzien door de ministers van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties en van justitie. Zij doen een voordracht, die de basis vormt voor de benoeming. Nu heeft de Raad van State zelf iemand uitgenodigd om naar de functie te solliciteren. Daarmee breekt dit hoge college van staat met de traditie van een min of meer partijpolitieke kandidaatstelling die binnen het kabinet wordt geregeld. En dat past wel in de tijdgeest.

Maar bij de keuze van de Raad voor een econoom (Dijsselbloem) kan een groot vraagteken worden gezet. Die lijkt in overeenstemming met de heersende opvatting dat de wereld het best kan worden bekeken met een neoliberale economische blik. Daar is de Raad van State niet voor. Die heeft de opdracht om de regering en de Tweede Kamer te adviseren over wetsvoorstellen, ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur en verdragen, en over andere bijzondere aangelegenheden. Die opdracht is breder dan een economische aanpak van de advisering, gericht op regels en procedures.

Op het eerste gezicht past het naar voren schuiven van Dijsselbloem in de ontwikkelingen van de wet- en regelgeving. Hij kan zeker worden gezien als een uitstekende representant van die neoliberale economische aanpak. De wetgeving van de laatste jaren laat een duidelijke verschuiving zien van inhoudelijk omschreven handelingsnormen naar formele protocollen, procedures, boekhoudkundige structuren et cetera, die goed passen bij de heersende economische opvattingen.

We lezen er dagelijks over, net als over de beperkingen die daaruit voortkomen. Kijk naar het onderwijs, dat vastloopt in excessieve registratieplicht, de ouderenzorg met zijn behandelingsminuten, de gezondheidszorg en zijn verlammende protocollen. Of de onbeholpen starheid van de regels die fosfaat moeten terugdringen. Die treffen ook boeren die de normen niet overschrijden.

Onbuigzaamheid Ook gaat het om de onbuigzaamheid van de technocratische regels die onder een zwakke juridische dekking in Griekenland werden toegepast om daar de economische problemen op te lossen. De idee van een volledig geïnformeerde vrije markt brengt onder de vlag van transparantie op haast alle gebieden technocratische regelgeving voort, die opgesloten blijft binnen dat economisch denken. De rechtsstaat verdient meer dan de economische regel in de wet Wetend dat de Raad van State zich in zijn adviezen pleegt uit te spreken over juist de juridische kwaliteit van nieuwe regelgeving, komt de kandidatuur van een econoom vreemd over. Die toetsing van kwaliteit omvat namelijk ook de rechtvaardigheid en maatschappelijke adequaatheid van wetsregels. Binnen een economische visie kunnen die aspecten nauwelijks uit de verf komen. Alain Supiot, lid van het Collège de France, heeft deze 'economisering van het recht' aan de kaak gesteld. In zijn boek 'Besturen op basis van getallen' beschrijft hij de verschuiving van een normatieve naar een economisch-technocratische praktijk in de regelgeving. Met alle onwenselijke gevolgen van dien. Een voorbeeld: de rechter wordt op deze manier beperkt tot de toetsing aan de vraag of men zich aan de technocratische regel heeft gehouden, of de procedure juist is gevolgd, of de stapjes van het protocol netjes zijn afgelopen. Aan de inhoudelijke vraag of de belangen van betrokkenen naar recht en rechtvaardigheid aan de orde zijn gekomen, komt hij niet meer toe. Want die aspecten maken niet langer deel uit van de regel die de rechter toetst. De Raad van State heeft juist de taak om ook over die inhoudelijke en maatschappelijke aspecten te adviseren. Dit is te meer van belang nu er in de volksvertegenwoordiging steeds minder juridisch deskundigen aanwezig zijn. Het is dan ook heel wonderlijk dat de Raad verwacht dat goed te kunnen doen onder het vicepresidentschap van een modern opgeleid econoom. Met het oog op het uitbrengen van afgewogen adviezen kan economische deskundigheid onder de leden niet gemist worden. Maar de sturende en leidinggevende functie van vicepresident kan toch beter worden toevertrouwd aan een breed georiënteerd en ervaren jurist. De rechtsstaat verdient meer dan de economische regel in de wet.