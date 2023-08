Waarom die mensen een Franse vlag verbranden

Ik zit in de trein tegenover een kleuter. “Papa, waarom verbranden die zwarte mensen die vlag,” vraagt het kind, kijkend naar de krant die zijn vader leest. “Je mag geen zwarte mensen zeggen”, zegt de vader en en hij kijkt mij ongemakkelijk aan. Terwijl ik alleen maar denk aan die vraag.

Het is een slimme vraag. Ik heb mezelf vaak afgevraagd waar zo’n gestreken Franse vlag vandaan komt. Of het nu Afghanistan is of Syrië of Niger, dan zie je een grote bergwoestijn en dan zo’n vlag in brand: hebben die mensen een linnenkast vol vlaggen?

Dit kindje is slimmer, maar de vader corrigeert het kind om de kleur die er niet toe doet. Het kind is daar niet eens mee bezig, het kind stelt een hele essentiële vraag.

“Ik vraag me dat ook af,” zeg ik glimlachend tegen het kind.

Op de foto die het kind aanwijst staan demonstranten, die de vlag van Frankrijk verbranden.

Militairen in Niger pleegden een coup. Vandaag is een stukje gisteren: ze vinden dat Frankrijk, voormalig kolonisator, hun niet veel goeds heeft gebracht. De winst die Franse bedrijven maken, vloeit het land uit, terwijl de inheemsen amper profijt hebben gehad van hun kostbare grondstoffen.

Rusland wakkert het anti-Franse sentiment aan in de Sahellanden. En er zijn jihadistische groepen actief. Poetin en Wagner, het privéleger van Prigozjin, beloven ze te helpen om deze groepen te bestrijden.

Het is regenseizoen in Niger. Poetin en Prigozjin dansen met de regen, terwijl Frankrijk en Europa nat worden. Het gaat niet alleen om invloed op militair gebied, maar vooral om de exploitatie van grondstoffen. Het geld dat daarmee verdiend wordt, kan Wagner vervolgens weer gebruiken om de paramilitaire activiteiten te bekostigen. En Poetin, die eerst via de oorlog in Oekraïne de EU destabiliseerde, zou het nu weer kunnen doen in Niger.

Ik vraag me af wat de componist Wagner ervan zou vinden, dat zijn naam weer in het lelijke daglicht komt, eerst als Hitlers ‘vriend’, en nu als naam van het huurlingenleger van Prigozjin. Alsof de muziek van Wagner altijd in het onheil klinkt.

“Papa, waarom mag ik geen zwarte mensen zeggen?”, vraagt het kind. “Dat vertel ik je later wel”, zegt papa. Het is ook lastig om zoiets complex aan een kleuter uit te leggen.

Zou iemand nu nog kunnen begrijpen wat de Franse minister president Jules Ferry in 1884 in de assemblee nationale zei: “Mijne heren, we moeten openlijk zeggen dat de hogere rassen een recht hebben op de lagere rassen”. Als je je groot voelt omdat je een ander laat knielen, zegt dat iets over jou.

En al is het vuur van het kolonialisme geblust, het gloeit nog lang na.

Frankrijk eruit, Rusland erin. Of dat nu een betere ontwikkeling is voor Niger? Over een paar jaar zal de Russische vlag in brand gaan, vrees ik. Wie het verleden vergeet, is gedoemd het te herhalen.

“Papa, hoe komen ze aan die vlag?”, vraagt de kleuter. Die vraag maakt me blij. Al luiden de klokken voor het einde van de wereld op zoveel gebieden; luisterend naar het kindje ben ik hoopvol voor een nieuwsgierige, wijze, nieuwe generatie van de toekomst.