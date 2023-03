Waarom de Spelen in Parijs extra spannend worden

Er verschijnen de laatste weken alarmerende artikelen in de Franse pers als het om de organisatie van de Olympische Spelen gaat volgend jaar in Parijs. Er waren al genoeg kopzorgen over de openingsceremonie die voor het eerst in de geschiedenis van de Spelen niet in een stadion zal worden gehouden.

Fransen hebben veel met traditie maar ook de neiging om zich van anderen te onderscheiden door die traditie licht geweld aan te doen. Daarom ook wordt de ceremonie op de Seine gehouden waar 160 boten met atleten van meer dan 200 delegaties gaan dobberen. Fijn natuurlijk voor al die sporters om zes kilometer lang naar mooie historische gebouwen te kunnen turen. Maar de vraag is hoe je een parcours dat voor 600.000 toeschouwers vrij toegankelijk zal zijn, optimaal kunt beveiligen? Want Parijs is ook de stad van de grootste aanslagen in Europa, als die van concertzaal Bataclan in 2015.

Was het probleem maar tot de openingsceremonie beperkt! In werkelijkheid is de zorg om veiligheid voor atleten, supporters, journalisten en toeristen veel groter. Daarbij speelt het trauma van 28 mei vorig jaar een cruciale rol. Toen werd in het Parijse Stadion Saint-Denis de finale van de Champions League tussen Madrid en Liverpool gespeeld. Een ware chaos die leidde tot vertraging met een halfuur van de finale.

Het belangrijkste element waren de aanvallen die bendes jongeren uit de nabijgelegen banlieue tegen voetbalsupporters uitvoerden. Minstens vierhonderd jongeren uit het aangrenzende departement Seine-Saint-Denis, in de volksmond met ‘93’ aangeduid, vielen als aasgieren neer op Engelse en Spaanse supporters om deze te beroven.

Onveilig departement

Het probleem is dat vele olympische wedstrijden, evenals die 15.000 te verwachten sporters, in het departement 93 zullen worden gehuisvest. Dit is het meest onveilige departement van Frankrijk. Hier begonnen de omvangrijke banlieue-rellen uit 2005. Sinds die tijd is de verpaupering van de plaatselijke bevolking doorgegaan en de criminaliteit toegenomen. Tussen 2021 en 2022 werden in de Seine-Saint-Denis meer dan 25.000 mensen aangevallen en bestolen. Het gemiddelde is dan 37 aanvallen met geweld per dag.

Een Franse krant schreef deze week: ‘Kiezen voor de Seine-Saint-Denis, die vaak wordt aangeduid als een ‘ketel’ van endemische criminaliteit, als kloppend hart van de Olympische en Paralympische Spelen is nogal gewaagd’. Niet minder dan de helft van de Olympische wedstrijden zullen in die ‘ketel’ plaatsvinden. Een lokale bestuurder zei deze week: ‘Jongeren zien dat grote sommen geld in de 93 worden geïnvesteerd maar zullen daar niet van profiteren. Velen voelen zich al uitgesloten, gediskwalificeerd, en hun frustratie kan omslaan in woede.’ Vooral Chinese en Japanse toeristen, waarvan bekend is dat die veel contant geld bij zich dragen, worden gewaarschuwd.

Nu al is de politie bezig om het departement te zuiveren van drugsdealers en kleine criminelen maar zoals een officier stelde in Le Figaro: ‘Het is net alsof je in de zee gaat ploegen’. Er zullen volgend jaar niet minder dan 30.000 politieagenten en gendarmes per dag worden ingezet om de veiligheid van 13 miljoen bezoekers te garanderen. Olympische Spelen zijn meestal spannend, in Parijs volgend jaar des te meer.

