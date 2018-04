Waarom de speeltuin die Eredivisie heet niet meer leuk is

Is dat verstomd omdat de titelstrijd al weken, zo niet langer, niet meer spannend is? Nee, ik denk eerder - maar ik kan het mezelf wijsmaken - dat de fopspeen na de val van het Nederlandse voetbal nu echt niet meer wordt gepruimd. Johan Cruijff noemde voetbal volkomen terecht een spel van fouten, maar er moeten grenzen zijn: te veel stomme fouten, ruimte te over aan de tegenstander geboden, dat kan niet leuk meer zijn.

Ik denk (maar weer eens) aan Tagliafico, de Argentijnse back die in de winterstop bij Ajax binnenkwam. Hier kondigde ik hem aan als een verrijking voor de Nederlandse competitie. Hij speelt naar behoren tot goed, maar van verrijken in bredere zin komt het niet. Ik denk wel te weten waarom.

Een voorbeeld: het doelpunt van Ajax afgelopen zondag tegen Heracles. Ziyech kan in alle vrijheid, dicht bij het strafschopgebied toch, bedenken wat hij gaat doen. Hij tilt de bal, het lichaam ontspannen achterover, voor het doel. Neres scoort. Een geniale pass, zegt de tv-commentator.

Misleidend Dat is het niet. Een oud-eerste-elftalspeler legt de bal in het veteranenteam van uw amateurclub ook zo neer, als hem geen strobreed in de weg wordt gelegd. Het voorbeeld staat niet op zich. Zo'n pass en vele andere in de speeltuin geniaal noemen (of wat dan ook in die trant) is misleiding, van jezelf, van ons, van de voetballer die er graag in gelooft. Ajax' tiener Kluivert zei dat als de ploeg met het mooiste voetbal kampioen werd, Ajax dan kampioen zou zijn. Ach, het joch weet niet wat hij zegt Ajax' tiener Kluivert zei dat als de ploeg met het mooiste voetbal kampioen werd, Ajax dan kampioen zou zijn. Ach, het joch weet niet wat hij zegt. Ajax-fans, die (nu toch ook) beseffen dat nederigheid en bezinning gepast zijn, distantiëren zich ervan. En toch: ten diepste staat zo'n uitspraak voor Ajax, voor waanbeelden van wat al mooi voetbal zou zijn, en wat leuk zou zijn. De winnende trainer Klopp zei na Manchester City-Liverpool, waarin geen van de grote voetballers op het veld de bal met het lichaam achterover voor het doel kon lepelen en niemand zoiets ook maar in het hoofd zou halen: "Het gaat niet om perfectie, het gaat om resultaat, karakter, mentaliteit, houding."