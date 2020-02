Waarom de nieuwe stikstofcijfers voor verwarring zorgen

Stikstofcrisis, kent u dat woord? Vast wel, hoewel deze uitdrukking door mysterie is omgeven, wat haar tastbaarheid niet bevordert. Het komt door de stikstof zelf, die je niet kunt ruiken of zien. Het is een gas dat op zich niet schadelijk is voor mens en milieu en in 78 procent van de buitenlucht die we inademen te vinden is. Pas als dit ongevaarlijke goedje tot stikstofoxiden muteert, wordt het menens. Wie ‘stikstof’ op het internet opzoekt, komt het woord in tal van combinaties tegen als stikstofhysterie, -claim, -stress, -schade, -fixatie en zelfs -zelfdoding.

Sinds gisteren is er door een paginagrote advertentie die in alle dagbladen verscheen, een nieuw woord bijgekomen: stikstofverwarring. De titel van de bewuste advertentie luidt: ‘Daarom deugt het stikstofbeleid niet’. Verder treffen we puntsgewijs ‘foutieve aannamen’ over de stikstofcrisis die door kleurrijke grafieken worden geïllustreerd. De verwarring ontstaat door het feit dat de auteur, het Mesdag Zuivelfonds, hiermee het officiële rapport van het RIVM over stikstof betwist. Kort samengevat: Nederland is ook veel water, wat het RIVM over hoofd zou hebben gezien. Hierdoor zou de landbouw niet voor 46, maar voor slechts 25 procent van de stikstofemissies verantwoordelijk zijn, terwijl het verkeer van 6 procent naar 42 (!) klimt.

Welk rapport zegt de waarheid?

Ik ben in de war. Welk rapport zegt de waarheid? Volgens CDA-Kamerlid Geurts in het AD ‘moeten we dit onderzoek serieus nemen’, maar GroenLinks-Kamerlid Bromet heeft het over ‘stemmingmakerij’ en D66 preciseert: “Er is een verschil tussen een belangenclub en de wetenschap”. Mee eens, want wetenschap gaat altijd boven de sympathieke boer met tractor.

Maar stel je eens voor dat de boer toch troef blijkt te zijn. Wat is dan de waarde van een maximum snelheid van 100 km per uur om de stikstofcrisis het hoofd te bieden? Die nieuwe limiet was bedoeld voor een verkeer dat voor maar 6 procent de boel stikstofte. Maar hoe snel mogen we straks dan rijden bij die enorme 42 procent? Zestig per uur? En moeten dan automobilisten met zware paardekracht of een SUV uitgekocht worden? Mijn verwarring groeit per nieuwe alinea.

En wat te denken van de bouw? Er is nu een ernstige woningnood. Door de stikstofcrisis zijn bouwprojecten stilgelegd en de dakloze populatie groeit met de dag. Er wordt nu al rekening gehouden met een bouwstagnatie van twee jaar. Bouwbedrijven dreigen dan om te vallen en in een sector waar arbeidskrachten steeds schaarser worden, zal een tekort ontstaan door vluchtende bouwvakkers (naar Polen?). Gisterochtend bij ‘Goedemorgen Nederland’ van WNL trok voorzitter Onno Hoes van de makelaarsvereniging NVM aan de alarmbel. “Als de stikstofcrisis over twee jaar voorbij is, zijn we alles kwijt. We hebben dan wel locaties, maar geen vakmensen.” Hoe kun je twee jaar lang nutteloos geworden bouwvakkers vasthouden? Hoes pleit voor een ‘overgangsregeling’. Nog steeds in de war leerde ik gisteren een nieuw woord: stikstofuitkering.

