Waarom de aftocht van Max prachtig is

Zijn gezicht lijkt wel gehouwen. Ik kijk naar de helm in zijn hand. Die had ik al lang tegen de grond gesmeten. Ik had er tegenaan geschopt, zo hard dat er deuken in waren ontstaan. Ik had gevloekt, gegild. Ik had me omgedraaid en die ellendeling in dat rode pak achter me bij z’n lurven gepakt.

Hij blijft zo rustig, Max. Uiterlijk, in ieder geval. Ik was echt uit mijn vel gesprongen

Eindelijk lijken de goden hem goed gezind. Eindelijk start hij weer eens helemaal vooraan - vanaf tweede positie. En het regent. De favoriete omstandigheden van Max Verstappen. Handenwrijvend is hij achter het stuur van zijn bolide gekropen, ik weet het zeker. Hier is hij goed in. Hier is hij ook wel een keer aan toe, verdorie. Hier gaat hij vlammen. Unleash the lion.

Zijn aftocht van de baan duurt langer dan zijn optreden erop. De camera’s zoomen in. Hij kijkt voor zich uit, maar lijkt niks te zien. Niks te merken. Ergens tijdens zijn loopje naar de pitstraat is hij Kimi Räikkönen tegengekomen. Dat moet wel, want de Fin stond sneller naast zijn wagen dan Max. Hij begon de aftocht eerder dan de Nederlander.

Hebben ze elkaar aangekeken, al was het maar voor een halve seconde? Of elkaar geen blik waardig gegund? Dit moment was niet in beeld gevangen, maar ik vermoed het laatste. Aankijken heeft ook weinig zin als die gast die je van de baan kegelde zijn helm nog op heeft. Erbij loopt als een pizzakoerier die geen zin heeft om enige beleefdheid te tonen als hij op zondagavond met twee quattro formaggio’s bij je aanbelt.

IJzig kalm Hij blijft zo rustig, Max. IJzig kalm. Uiterlijk, in ieder geval. Ik was echt uit mijn vel gesprongen. Vol adrenaline, vol kansen op eindelijk een goede klassering - wat zeg ik, op niets minder dan winnen. Eindelijk weer eens winnen. En dat je dan in de eerste meters zo gesandwicht wordt door die twee vervloekte Ferrari’s. De frustratie. De vlammende, verstikkende frustratie. Die moet er zijn. Maar die is nergens af te lezen van Max’ gezicht. Autoracen vind ik mooi. Net als motorracen. Maar ik kijk er minder graag naar dan naar de meeste andere sporten. Want: je ziet de gezichten niet. Je ziet het lijden niet, de vreugde niet, de focus en de passie niet. Niks is prachtiger dan mensen helemaal zien opgaan in dat wat ze het liefst doen. Dat wat ze het best kunnen. Dat kan bij Formule 1 of MotoGP niet. Hoe spectaculair de sporten ook zijn - om die reden kijk ik er toch met minder plezier naar. Het is te weinig bloed, zweet en tranen. Sport is soms hemeltergend oneerlijk. En Max Verstappen draagt dat volwassener dan menig man Daarom is de aftocht van Max zo prachtig. Zo droevig en zo kwetsbaar. Hij houdt zijn helm niet op, zoals die laffe pizzakoerier. Kun je lekker huilen tegen je vizier zonder dat iemand het ziet. Zelfs tijdens het interview heeft Räikkönen een grote, zwarte zonnebril op. Nee, dan Max. Hij toont zijn gezicht. Kijk hem gaan, daar door de pitstraat. Niet met volledig opgeheven hoofd, maar hij verbergt zich niet. Je zou bijna vergeten dat hij nog maar negentien is. Sport is soms hemeltergend oneerlijk. En Max Verstappen draagt dat volwassener dan menig man. Lees de columns van Marijn de Vries

