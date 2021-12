Waarheidsvinding in het MH17-proces is cruciaal

In het MH17-proces worden kosten noch moeite gespaard om aan waarheidsvinding te doen. Dat draagt hopelijk bij aan verwerking van dit nationale trauma.

Afgelopen week klonk na jarenlange voorbereiding voor het eerst de strafeis in het proces rond het neerhalen van vlucht MH17. Tegen Oleg Poelatov en zijn drie medeverdachten Igor Girkin, Sergej Doebinski en Leonid Chartsjenko is levenslang geëist voor het neerhalen van het passagiersvliegtuig en de moord op de 298 inzittenden.

Aan het proces ging een lang en diepgaand onderzoek vooraf. Alles is uit de kast gehaald om de restanten van het wrakstuk minutieus te onderzoeken, beschikbare opnames te beluisteren en al het overige bewijsmateriaal grondig te onderzoeken. Daarbij zijn alle hypotheses voor de toedracht onder de loep genomen. Ook de verklaringen die zijn aangedragen door het Russische regime, dat verdere medewerking aan het proces heeft stopgezet. Veel moeite is gedaan om de verdachten in persoon voor de rechter te laten verschijnen, maar dit is niet gelukt, helaas ook weer vanwege het weigeren van iedere steun door Moskou.

Geen veroordeling kan het gemis verzachten

Het neerhalen van de MH17 is een nationaal trauma. Voor de verwerking van zo’n grote misdaad is het van belang dat de verdachten in een openbaar proces terechtstaan. Een proces waarbij Nederland, de inwoners van de andere getroffen landen én de wereld mee kan kijken hoe het recht zijn loop heeft. Het feit dat het allemaal zo lang duurt is daaraan ondergeschikt, al betekent het voor de nabestaanden een zware belasting.

De nabestaanden kregen onlangs de gelegenheid hun verhaal aan de rechters te vertellen. Verhalen van persoonlijk leed die grote indruk maakten op de rechtbank. Aan de positie van de slachtoffers is zo ook in het proces zelf recht gedaan, voor het oog van de wereld, en hopelijk helpt deze mogelijkheid bij de verwerking. Al beseffen we zeer goed hoe zwaar het is voor de achterblijvers om hun leed en herinneringen op te halen in een dergelijke beladen omgeving.

De rest van het proces zal nog jaren in beslag nemen. Het zal veel inspanning vergen van alle betrokkenen, maar uiteindelijk komt het tot een einde, en draagt de afloop hopelijk bij aan het proces van heling. Al zal geen enkele veroordeling het missen van de 298 dierbaren kunnen verzachten.