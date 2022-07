Waar zijn de verantwoordelijken terwijl het vuur van het boerenprotest aanzwelt?

Kijkend naar het achtuurjournaal donderdagavond, vroeg ik me af of het admiraalsschip van de NOS nog zo gouvernementeel is als men veronderstelt. Nadat de revue van de boerenprotesten was gepasseerd, werd aan de geblokkeerde mens op de snelweg en omstanders op viaducten of op straat om een reactie gevraagd. De eerste twee responsen over deze boerenprotesten waren gematigd negatief.

Maar daarna volgden niet minder dan zes positieve tot enthousiaste reacties van Nederlanders. ‘Zonder boeren geen voedsel’ probeerde iemand de ernst van de situatie te schetsen. Een andere was radicaler: ‘Mark Rutte zou zich eens diep moeten schamen. Hoe ze (de regering, red.) met het volk en met de boeren omgaan dat vind ik niet normaal.’

Het was alsof de NOS op een trekker was geklommen om kleur te bekennen. Of was die verhouding tussen afkeuring en steun in de opgenomen reacties toch een getrouwe afspiegeling van de werkelijkheid? Ik maakte een digitale sprong naar het EenVandaag-opiniepanel van afgelopen dinsdag. Niet minder dan 64 procent van de Nederlanders blijft de boerenprotesten steunen. Het lijkt alsof het dedain van de randstedelijke bovenlaag voor de ‘boerenpummels op trekkers’, geen vat heeft op de publieke opinie.

Een autoritaire pennenstreek

Ook de poging om de protesten te discrediteren door deze te linken aan extreemrechts, Trump, Le Pen of coronawappies halen niets uit. Het gezond verstand van de Nederlander brengt de ongevraagde steun van extremisten en halvegaren voor de boeren, terug tot de juiste proporties: wat kun je eraan doen als louche figuren zich aan je trekker vastklampen? Toch associeerde gisteren de Volkskrant in een hoofdcommentaar radicale boeren met ‘terroristen’. Toch altijd beter dan nazi’s.

Kennelijk is voor de gemiddelde Waterlander het boeren-DNA nauw met zijn nationale identiteit verweven en strak in het maatschappelijke weefsel vervlochten. En ook de manier waarop deze regering het reële stikstofprobleem wil oplossen, zeg maar met oekazen van tsaristische omvang tegen een gekoesterde bevolkingsgroep, kan niet op algehele instemming rekenen. Boeren werden met een autoritaire pennenstreek gevraagd om in eigen vlees en grond te snijden. Hun was geen inspraak gegund, maar er werd gehoorzaamheid verwacht. Ook kwam er geen grondig debat, maar alleen de mededeling dat aan het papieren beleid geen komma veranderd zou worden. Over Schiphol, de industrieën en het verkeer toen nog geen woord.

Dit is vragen om moeilijkheden, schreef ik een tijdje terug. Nu hebben die ‘moeilijkheden’ een voor Nederland bijna revolutionaire omvang genomen, met bijbehorende gewelddadig karakter. Niet om goed te keuren, zeker niet, maar de politiek moet zich realiseren dat deze problematiek op een volstrekt verkeerde manier is aangepakt. Het politieke fiasco is een feit en in de voortuin van ons onderkomen smeult een in potentie gevaarlijke brand. Doe dan je huiswerk over en snel.

Maar waar zijn de verantwoordelijken terwijl het vuur aanzwelt? Ze schuiven in de rijen op Schiphol, bevolken de stranden en de terrasjes of tweeten, zoals de premier, vanaf hun vakantieadres dat de situatie ‘onacceptabel’ is. Deze spookregering heeft de stikstofwind gezaaid en oogst nu de boerenstorm.

