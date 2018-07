Waar wachten we nog op? Trek de Noord-Zuidlijn door naar Schiphol

De milieubeweging kwam begin juni met een studie naar de vervanging van vliegverkeer door hogesnelheidstreinen. Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV berekent dat wanneer meer geïnvesteerd wordt in het Europees netwerk van hogesnelheidstreinen er tot 133.000 vluchten minder nodig zijn.

Jaarlijks reist zo’n 32 procent van de reizigers met de comfortabele Thalys van Nederland naar de bestemming Parijs en 14 procent met het vliegtuig. Naar Londen reist 62 procent met het vliegtuig in 60 kleine vliegtuigen per dag. In een Eurostar, de snelle trein naar Londen, kunnen net zoveel reizigers als in vier vliegtuigen. Met vijftien treinen per dag (nu twee!) vervoer je hetzelfde aantal personen als in zestig vliegtuigen. Eenzelfde groeipotentie is er op de lijnen naar Frankfurt, Berlijn en naar Parijs.

NS-station Schiphol en de Schipholtunnel kunnen qua capaciteit die extra treinen echter niet aan en het station is ongeschikt voor de douanefaciliteiten voor de reis naar Londen. De Eurostar rijdt nu nota bene aan Schiphol voorbij. Terwijl de combinatie van lange afstandsvliegen in combinatie met snelle treinen tot 750 km juist zo interessant is. Onderzoek wijst uit dat alleen tegen extreem hoge kosten de capaciteit van Schiphol voor deze treinen is aan te passen. Het station is overvol met sprinters en intercity’s tot zestig vertrekkende treinen per uur.

Ruimte Een alternatieve oplossing is de sprinters uit de Schipholtunnel te halen en deze te vervangen door metro’s vanuit Amsterdam over een doorgetrokken Noord-Zuidlijn. Dat kan vrijwel geheel bovengronds en parallel aan de A10 en de A4. Dan ontstaat ruimte voor een perron voor hogesnelheidstreinen en douanefaciliteiten. Doortrekken van de Noord-Zuidlijn is geen ‘speeltje’ van alleen Schiphol en Amsterdam Coen Teulings noemde dit doortrekken ‘onzinnig’. Volgens ons draagt het doortrekken van de Noord-Zuidlijn, die vandaag geopend wordt, juist bij aan leefbaarheid, bereikbaarheid en aan de economie. Overheden moeten er vooral in investeren. Internationaal komen er meer hogesnelheidstreinen. Nationaal meer ruimte voor treinen binnen de Randstad en naar bijvoorbeeld Brainport Eindhoven. In de metropool Amsterdam zal de doorgetrokken metro naast de stad ook de regio tot in Hoofddorp ontsluiten. In Amsterdam zelf betekent dit ontsluiting van nieuwe werk- en woonlocaties langs de lijn, zoals uitbreiding van de Zuidas naar het westen. Een directe metroverbinding brengt reizigers rechtstreeks van Schiphol naar bestemmingen in het centrum van Amsterdam en ontlast de overvolle treinstations Schiphol, Amsterdam-Zuid en Centraal.

Hele metropoolregio Doortrekken van de Noord-Zuidlijn is daarmee geen ‘speeltje’ van alleen Schiphol en Amsterdam. Het is in belang van de gehele metropoolregio Amsterdam, de vier grote steden in de Randstad en de provincie. En het draagt bij aan doelen die in kabinetsdossiers staan, zoals minder milieuoverlast door minder vliegtuigbewegingen, betere bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de grote economische centra. Vandaar onze oproep aan bewoners rond de luchthaven om te pleiten voor het doortrekken van de metro naar Schiphol. Het dient hun belang, omdat het de vervanging van vliegtuig door hogesnelheidstrein mogelijk maakt. En we kunnen tijdvensters die vrijvallen slechts deels teruggeven aan Schiphol voor extra lucratieve langeafstandsvluchten. Dat kan tot minder vliegtuigbewegingen leiden terwijl het aantal passagiers gelijk blijft. Velen hebben baat bij het doortrekken van de Noord-Zuidlijn en er zijn zeker veel potentiële publieke en private partijen die kunnen bijdragen aan het project. Waar wachten we nog op?

