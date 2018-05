Waar het scholen aan ontbreekt zijn de grote vertellers

En zojuist kregen we de uitslag voor het hele onderwijs: afgelopen twintig jaar is het niveau van het onderwijs in Nederland almaar verder gedaald, schrijft de Inspectie voor het Onderwijs.

Over de top van het onderwijs - de alma mater - schreef intellectueel en cultureel geweten Bastiaan Bommeljé in 2011 al dat ze een beetje hersendood aan het raken was. Niets zo minnetjes als het onderwijs hier te lande, lijkt het. Het doet het eerste lid van zijn naam veel eer aan: het presteert ondermaats.

Ook van een comfortabel afstandje, met m'n dochters allang van school en universiteit af en het eigen schoolverleden als een dierbare aanleiding voor nostalgie en reünies, is het wel duidelijk dat er iets mis is, dat de zesjescultuur het voor het zeggen heeft gekregen. Komt het misschien door de Mammoetwet, welks vijftigjarig jubileum we dit jaar vieren, een nogal wormstekig jubileum?

Want het werd er sindsdien niet beter op, vooral de laatste decennia: middenschool, studiehuis, vmbo, een handvol zeperds als ik het goed heb begrepen.

Je moet het niveau van het onderwijs niet afmeten aan het aantal No­bel­prijs­win­naars dat ze aflevert, maar aan de modale en benedenmodale leerlingen zoals ik

Was het vroeger beter? Ik heb trouwens makkelijk praten want ik heb het allemaal niet zelf meegemaakt, ik ben van net voor de Mammoet. Was het toen beter? Ik was een matige leerling, die bleef zitten en met taken en herexamens voortgeduwd moest worden. Mijn gang door de middelbare school was zodoende geplaveid met huiswerkcursussen en bijlessen. Leren had, anders dan voor mijn ouders, voor mij dan ook geen hoge prioriteit aangezien ik, kind van de jaren zestig, meer met de school des levens bezig was, met Parijs 1968, die andere vijftigjarige, met de Maagdenhuisbezetting, volgend jaar vijftig. En dat komt goed uit want je moet het niveau van het onderwijs niet afmeten aan het aantal Nobelprijswinnaars dat ze aflevert, maar aan de modale en benedenmodale leerlingen zoals ik, die neuspeuterend achterin de klas zitten te wachten op de val van hun docent.

Als stuifmeel met een oostenwind Dat het onderwijs eind jaren zestig, begin jaren zeventig, ondanks mijn matige deelname eraan, toch in orde moet zijn geweest, blijkt uit het feit dat ik er na afloop ongemerkt van alles en nog wat van heb onthouden. Tot de meest idiote details aan toe, zoals de 'De-put-was-leeg-en-er-was-geen-water-in'-constructie van meneer Harms en het cumulatieve effect inzake strafwerk van meneer Eringa, zaken die kennelijk langssuisden als stuifmeel met een oostenwind en die mijn leven richting hebben gegeven. Het komt, denk ik, omdat de Harmsens en Eringa's mijner jeugd grote vertellers waren, meer dan uitvoerders van lesmethoden en formats, en zij hadden het weer van hun leermeesters, de Huizinga's en Hellinga's die het op hun beurt van Erasmus en Cervantes hadden geleerd, die het weer van de bards en sjamaans uit de oertijd hadden. De orale traditie zeg maar, toen de verhalen nog niet door de televisie of computer werden verteld. Een rijke zegen.