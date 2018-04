Waar de wetenschap de plaats moet innemen van de religie, gaat het vrijwel altijd fout

Eerder financierde hij in Engeland een reclamecampagne met de boodschap dat er waarschijnlijk geen God is en we daarom beter van het aardse leven kunnen genieten. Ook in Nederland vonden sommigen dat een goed idee.

Dawkins wil zijn boeken dan ook niet verspreiden vanwege diens briljante wetenschappelijke inzichten. Als evolutiebioloog werd hij wereldberoemd met zijn mega-bestseller ‘Het zelfzuchtige gen’, dat al ruim veertig jaar helder uitlegt wat het darwinisme ons heeft gebracht. Helemaal kritiekloos waren zijn vakbroeders niet, maar dat hoort bij goede wetenschap.

Onzin

Veel meer kritiek heeft Dawkins over zich heen zien komen sinds hij in 2006 met zijn boek ‘God als misvatting’ een frontale aanval op de godsdienst opende. Deels was die aanval terecht. Wat vooral in de Verenigde Staten onder de noemer ‘creationisme’ aan onzin wordt beweerd is niet alleen in strijd met alle redelijke wetenschap maar óók met elke godsdienstige redelijkheid van vandaag. Dawkins ging het om dat eerste, niet om het laatste – en is vanuit theologische hoek dan ook verweten nauwelijks oog te hebben voor wat er binnen het godsdienstige denken wèl serieus gaande is.

De Werdegang van een scherpzinnig wetenschapsman tot een an­ti-ge­loofs­fa­na­ti­cus gaat met Dawkins mondiale initiatief een nieuwe fase in

Dat heeft hem er niet van weerhouden via Twitter krachtig voort te gaan op de ingeslagen weg. Zijn opmerkingen over onvolwaardig menselijk leven dat beter geaborteerd kan worden en andere radicale visies waarin de eugeneticus botst met de humanist vielen niet bij iedereen in de smaak. Ze maakten de geradicaliseerde Dawkins tot de Donald Trump onder de wetenschappelijke twitteraars.