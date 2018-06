Waar blijven de seculiere twijfelaars in het gesprek over leven en dood?

De donorwet is nog maar net door de Eerste Kamer en Pia Dijksta is al weer volop bezig het volgende medisch-ethische dilemma op te lossen. Ze trekt het land door om het voltooid leven aan te prijzen.

Dat dit kabinet de kwestie rond kweek-embryo's voorlopig op de lange baan heeft geschoven mag een wonder heten. De vorige minister van volksgezondheid, Edith Schippers, had haar fiat al gegeven voor het speciaal kweken van embryo's voor medisch onderzoek. Dat dit besluit nu toch is teruggedraaid danken we aan de ChristenUnie. 'Het instrumenteel gebruik van embryo's druist in tegen de menselijke waardigheid', aldus de partij.

Op medisch-ethisch gebied lijkt het alsof er maar twee smaken zijn: volle kracht vooruit of godsdienstige weerstand. Van een discussie lijkt nauwelijks sprake, omdat de voorstanders van volle kracht vooruit als verstandig en rationeel worden bestempeld, en de twijfelaars als irrationeel en dom.

De twijfelaars komen namelijk vaak uit gelovige hoek en zijn daarmee per definitie 'af'. Dat kwam treffend naar voren in een gesprek tussen Arjen Lubach en Gert-Jan Segers in de Leidse Pieterskerk in februari vorig jaar. Lubach, overtuigd atheïst, stelde dat we beter af zijn met een wereld die gebaseerd is op wetenschap en logica. "Zodra je het domein fantasie toelaat, is het hek van de dam."

Sprookjes

Het is zorgelijk dat een gesprek over ethische dilemma's niet van de grond komt omdat we blijven hangen in de veronderstelling dat de ene partij rationeel is en de andere in sprookjes gelooft. In plaats daarvan zouden we ons moeten afvragen hoe het komt dat twijfelaars over medische ethiek vaak een gelovige achtergrond hebben. Zonder de ChristenUnie zouden we nu, zonder maatschappelijk gesprek, laat staan maatschappelijke consensus, embryo's aan het kweken zijn voor onderzoek.

Dat de enige partij die hier bezwaar tegen heeft gemaakt is gebaseerd op godsdienst baart me zorgen. Ook seculiere partijen zouden moeten opkomen voor een maatschappijbreed gesprek over leven en dood.

God is een menselijk construct, daar zullen alle seculieren en misschien wel een deel van de gelovigen het over eens zijn. Als wij god bedacht hebben, betekent dat ook dat we de fundamenten waar godsdienst vanuit gaat bedacht hebben. Waarom hebben we dat gedaan en kunnen we nu, in deze tijd, nog iets hebben aan die fundamenten?