Waar blijft het stevige Nederlandse antwoord op de provocatie door Marokko?

In 2014 vroegen 55 Marokkanen asiel aan in Nederland. Vorig jaar was dit aantal tot 1065 gestegen (in vijf jaar 3445). Net als Algerijnen (vorig jaar 1265 aanvragen) en Tunesiërs (385) hebben Marokkanen weinig tot geen kans om als vluchteling door Nederland te worden erkend.

In werkelijkheid gaat een flink deel van deze nepasielzoekers uit Noord-Afrika de statistieken van de (kleine) criminaliteit versterken. Zie hier een schoolvoorbeeld van het misbruik van het vluchtelingenverdrag, zoals onlangs door Moldaviërs (aangekomen bij Ter Apel in een touringcar) werd geïllustreerd. Het is voor Nederland vervolgens een hele tour om de nepaanvragers terug in Marokko te krijgen: het land van oorsprong doet al jaren haar best om zijn onderdanen niet terug te nemen.

Een toontje lager

Je zou verwachten dat Marokko, bewust van de problemen waarmee het Nederland opzadelt, een toontje lager gaat zingen. We hebben hier natuurlijk ook voorbeeldige elementen uit de Marokkaanse diaspora die zich in positieve zin onderscheiden binnen de samenleving. Denk aan de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb of Kamervoorzitter Arib. Maar ook duistere figuren uit diezelfde diaspora, al dan niet werkzaam binnen de Amsterdamse ‘Mocromaffia’, zoals Ridouan T. die het predicaat ‘meest gezochte crimineel in Nederland’ ruimschoots heeft verdiend.

Eergisteren zou staatssecretaris Broekers-Knol de Marokkaanse ambassadeur in Nederland, zoals afgesproken, ontmoeten om over de remigratie van de Marokkaanse nepasielzoekers te praten. Ze werd op het laatste moment afgepoeierd door de ambassadeur, zonder opgave van redenen. Dit geldt in de diplomatieke wereld als een ongehoorde en ongekende vernedering. Je zou denken dat Nederlandse parlementariërs als een man achter de staatssecretaris gaan staan.

'Dom en amateuristisch’

Het tegendeel is waar. CDA-Kamerlid Van Toorenburg bijvoorbeeld, legde de schuld volledig bij Broekers-Knol: “Wat een onvermogen dat ze geen afspraak kan maken met de Marokkanen (...) En dat is niet voor het eerst. Hoe dom kun je zijn?” Bij de NOS-site waren ze er als de kippen bij om te koppen: “Kamerleden fel over Broekers in Marokko-zaak: ‘dom’ en ‘amateuristisch’”.

In Marokko wrijven ze zich in de handen. Overigens zetten ze bij de NOS twee dagen lang een foto van ambassadeur Abdelouahab Bellouki. Maar die beste man is al bijna een jaar terug in zijn land. De machoman uit de Maghreb die de vrouwelijke staatssecretaris uit het polderland kleineerde, heet Mohamed El Basri en is door zijn koning afgelopen februari als nieuwe ambassadeur benoemd.

Wie nog hoopt dat Marokko na deze provocatie op een fel Nederlands antwoord kan rekenen (denk bijvoorbeeld aan dreigen met stopzetten van investeringen en zelfs uitkeringen) komt bedrogen uit: daarvoor moet je eerst over een normale ruggegraat beschikken. Minister Blok van buitenlandse zaken zei gisteren dat hij ‘de relatie een impuls wil geven om uit de incidenten te komen’. Blok zal ambassadeur El Basri niet op het matje roepen.

