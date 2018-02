Waar blijft het debat over privacy van slachtoffers?

In de televisierubriek in Trouw van 26 januari vroeg recensent Maaike Bos om méér aandacht voor 'Heel Holland zoekt', de Medialogica-documentaire die kijkers drie dagen eerder verbijsterd achterliet. De uitzending betrof de rigide houding en handelwijze van media, politie en jeugdzorg rond de vermissing van en moord op de broertjes Ruben en Julian, vijf jaar geleden. "Terugkijken wie het niet heeft gezien!", riep een collega daags na de uitzending. "Kunnen we wat van leren."

Lees verder na de advertentie

Zelfs het cliché dat het bij een volgend incident beter en zorgvuldiger moet, ontbrak

Aan haar oproep zal best gehoor zijn gegeven. Zoals de uitzending ook elders bij media een snaar zal hebben geraakt. Toch is een inhoudelijk debat over de journalistieke ethiek bij familiedrama's als deze en andere geruchtmakende misdrijven tot dusver uitgebleven. Naast de recensie in Trouw waren er soortgelijke beschouwingen in de Volkskrant, NRC Handelsblad en Het Parool, terwijl voorzitter Frits van Exter van de Raad voor de Journalistiek op de site Villamedia voor een bredere kijkerskring voor 'Heel Holland zoekt' pleitte dan alleen journalisten. Dat was het zo'n beetje. Inhoudelijk niet meer opwinding of gêne, evenmin zelfreflectie of een aanzet tot hernieuwd debat over mediagedrag. Zelfs het cliché dat het bij een volgend incident beter en zorgvuldiger moet, ontbrak.

Hoewel spijtig, is die mediastilte weer niet verwonderlijk. In maart is het acht jaar geleden dat SBS een posteractie hield om de vermiste en naar pas later bleek, door haar buurman vermoorde 12-jarige Milly Boele uit Dordrecht op te sporen. Samen met een emotionele oproep van haar ouders was die actie het begin van een ongekende mediahype. Op het dieptepunt zocht een verslaggever van de toenmalige actualiteitenrubriek 'Nova' het hoogst bereikbare punt in de buurt op, zodat de camera een stukje in de tuin kon kijken waar op dat moment het meisje werd of was opgegraven. De kritiek zowel in de media als daarbuiten over het ontbreken van journalistieke ethiek was groot. Maar er was ook realiteitszin. 'We kunnen er wel weer een debat over houden', zei media-ethicus Huub Evers destijds in Trouw. 'Maar een volgende keer slaat de angst bij media weer toe. Zijn we wel de snelste?'