Waar bleven mijn collega’s toen ik racisme aan de kaak stelde?

Niet het ­interview zelf. Ik wil geen onderdeel zijn van een programma dat een politicus die moslims en Marokkanen haat, ruimte biedt om te laten zien dat hij wel van Pluisje en Snoetje houdt. Het was mijn kritiek op de uitzending – ons opgedrongen omdat Jinek van haar Prinses Cocobelle en Prinses Zeepje houdt – en het katteninterview met Wilders die mijn weekend bezetten.

Op Twitter vroeg ik me af of Jinek hiermee de journalistiek vaarwel had gezegd. Ze liet zich gebruiken door een controversiële politicus die weigert interviews te geven aan de publieke omroep – behalve aan de rechtse zender WNL – en sprak hem over zijn poezen en niet over zijn politiek. Ze maakte ook nog een innige foto met Wilders, haar hoofd op zijn schouders, met naast hen de PVV-slogan ‘Nederland weer van ons’.

‘Jinek Live’ is een journalistiek programma dat van publieksgeld wordt gemaakt en dat moet met politici dus over politiek spreken. Zeker als ze racistische islamofoben zijn. Als je Wilders enkel de gelegenheid biedt zijn zachte binnenkant te tonen, ben je met propaganda bezig. Een paar dagen later wist Jinek haar journalistenpet wel te vinden toen ze SGP-leider Kees van der Staaij het vuur na aan de schenen legde over euthanasie. Dus met welk mandaat zit ze daar nou?

Het wegkwijnende TPO moet het van ‘ophef ’ hebben

Ik stelde daarover op Twitter vragen aan onder meer de redactie van Jinek. Geen antwoord. Wel belandde ik, zoals vaker, op het treiterblog The Post Online (TPO) van de racistische Bert Brussen – Marokkanen noemt hij ‘rifapen’. Dat maakt screenshots van tweets, zet er een ophitsende kop boven, zoals ‘Trouwredacteur woest’, en noemt dat ‘nieuws’. Het wegkwijnende TPO moet het van ‘ophef ’ hebben. Als ik daar word ­genoemd, leidt dat tot racistische, sekstistische en islamofobe tirades van anonieme toetsenbordtreurneuzen.

Ik ben eraan gewend dat mijn kritiek wordt ­gesmoord in een moeras van haat

RTL Z-journalist Roderick Veelo besloot hen een handje te helpen door het TPO-‘nieuws’ verder te verspreiden. Ik zei me te schamen voor een journalist die liever een kritische collega aanvalt dan zijn vak te ­behoeden voor TPO-vervuiling. Toen wist ik nog niet dat Veelo met Brussen samenwerkt. In hun gezamenlijke podcast werd ik door Brussen ‘negerin van Trouw’ genoemd. Veelo grinnikte. Nul ‘ophef’. Mag gewoon. Ik, en vele anderen, vroegen RTL Z op Twitter waarom ze banden willen met zo’n racistisch treiterplatform. Weer geen antwoord. De aanvallen gingen door.

Ik ben eraan gewend dat mijn kritiek wordt ­gesmoord in een moeras van haat. Ik ken het proces, ik vrees het niet en toch werd ik er nu intens verdrietig van, omdat niet één collega me de hand reikte. Weer niet. Ze kijken mee, dat weet ik omdat ze me vaak aanspreken met ‘wat jij over je heen krijgt, is niet normaal’. Maar mij openlijk verdedigen, doet niemand. Te bang om zelf doelwit te worden? Terwijl ik het heb over ons vak. Als ze mij niet willen steunen, prima, maar waar was de verontwaardiging over het katteninterview? Een twitteraar bracht de stilte van mijn vakgenoten ter sprake en ik brak vanachter mijn telefoonscherm. Mijn eenzaamheid in dit veld, als zwarte vrouw en als openlijk antiracist, werd benoemd en alle stress perste zich door mijn traanbuizen.

Zondagavond schreef een directe collega op Twitter ‘Steun voor collega Seada Nourhussen die racisme in de journalistiek aanklaagt. Taaie strijd’. Collega’s retweetten het. Iemand van NRC en iemand van Dagblad van het Noorden schreven iets soortgelijks. Weer kwamen er tranen. Maar nu van opluchting.

