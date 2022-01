VVD, geef ook Soumaya Sahla een tweede kans

Was het een beginnersfout van de nieuwe fractievoorzitter van de VVD, Sophie Hermans, om olie op het Wilders-vuur te gooien over de kwestie-Soumaya Sahla? Of deed ze een doelbewuste poging afgelopen weekend om er afstand van te nemen om het rechtse smaldeel van de partij tegemoet te komen? Hermans ‘worstelde’ ermee dat binnen de VVD een voormalig lid van de terroristische Hofstadgroep actief is.

Hermans zweeg dagenlang. Ondertussen werd de 38-jarige Sahla zelf onderwerp van een ongemakkelijk publiek debat. Soumaya Sahla werd in 2014 – na negen jaar procederen – uiteindelijk tot drie jaar cel veroordeeld voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een terroristische organisatie. De Hofstadgroep wilde Geert Wilders en Ayaan Hirsi Ali vermoorden.

Ze zat haar gevangenisstraf uit, en ging politicologie studeren. Sahla werd protegee van oud-partijleider Frits Bolkestein en promoveert inmiddels bij hoogleraar Andreas Kinneging. Beide mannen geven hoog over haar op.

Radicaliserings-expert

Ze is tegenwoordig radicaliserings-expert en hield op uitnodiging van de Verenigde Naties een toespraak in Saudi-Arabië over de gevaren van sommige islamitische wereldbeelden. En ze werd voorzitter van de VVD-werkgroep terrorisme en radicalisering, een functie die ze gisteren opgaf.

Ze leek een schoolvoorbeeld van een gederadicaliseerde terroriste. Toch schuurde het dat ze nooit publiekelijk spijt had betuigd hierover. Het is goed dat Sahla dit gisteren eindelijk wel deed, onder druk van de VVD. Sahla werd als jonge vrouw aangetrokken door het jihadisme, terwijl ze nota bene opgroeide in een gematigd moslimgezin. Ze heeft een moeder en zussen, die zich al jaren actief inzetten om radicalisering te voorkomen en te bestrijden.

Dat Geert Wilders angstig is en grote moeite heeft met het idee dat hij Sahla kan tegenkomen, valt goed te begrijpen. De Hofstadgroep plande immers een aanslag op hem. Toch mag dat geen reden zijn om Sahla te verhinderen weer een plek in de samenleving te krijgen.

De VVD zegt te staan voor de rechtsstaat

Want in onze rechtsstaat geldt het principe dat iemand die zijn straf heeft uitgezeten een tweede kans krijgt. Dat geldt voor dieven, moordenaars en ook voor extremisten. Zeker als die publiekelijk afstand nemen van eerdere denkbeelden. Hoe moeilijk dat ook is. De overheid voert actief beleid om mensen te deradicaliseren en resocialiseren. En de VVD zegt te staan voor de rechtsstaat.

Maar wat betekent een tweede kans? Sahla mag resocialiseren, maar niet actief zijn in de VVD? Moet ze op de achtergrond blijven? De VVD zag eerst geen probleem met Sahla in te zetten voor de partij. Totdat Wilders bekendmaakte dat zij een veroordeeld ex-lid van de Hofstadgroep was. Zeker na Sahla’s spijtbetuiging zou het de VVD sieren om iemand ook openlijk een tweede kans te geven.