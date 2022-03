VVD’er Eric van der Burg is een lichtpuntje in deze donkere tijd

Een oorlog, zo dicht bij huis, overschaduwt al het andere. Je moet goed zoeken naar lichtpuntjes in deze voor Europa zo donkere periode. In normale tijden zouden we nu in de ban zijn van gemeenteraadsverkiezingen, met vrolijke campagneverhalen op markten en dorpspleinen. De glans is daar behoorlijk vanaf. Er is alle reden om volgende week naar de stembus te gaan, ‘juist nu’ zou je zeggen, om te vieren dat we in dit land tenminste vrije verkiezingen hebben. Maar of die gedachte de burger massaal in beweging brengt, valt, gezien het lage vertrouwen in de politiek, te betwijfelen.

Als er deze dagen toch een lichtpuntje moet zijn, dan is dat VVD’er Eric van der Burg, de nieuwe staatssecretaris van asielzaken, die zonder aarzelingen en zonder voorbehouden zegt dat vluchtelingen uit Oekraïne van harte welkom zijn. “Als hier Oekraïners heen komen en ons vragen: kunnen jullie huisvesting voor ons regelen? Dan regelen we dat”, zei hij. Een uitspraak die in de verte doet denken aan het ‘Wir schaffen das’ van Angela Merkel.

De snelst groeiende vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog

Mark Rutte had eerder nog verkondigd dat Nederland de situatie heel precies ging monitoren en dat er binnen Europese Unie moest worden gekeken naar de regels en afspraken voor opvang van vluchtelingen. Op dat moment trokken al honderdduizenden Oekraïners richting de buurlanden in het westen. Inmiddels is er volgens de Verenigde Naties sprake van de snelst groeiende vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Hierop is maar één antwoord denkbaar: zo snel mogelijk zo veel mogelijk opvangplekken regelen.

Dat Rutte zich aanvankelijk terughoudend opstelde, mag geen verrassing heten. Nederland heeft de afgelopen twintig jaar zorgvuldig een streng imago opgebouwd. Asielzoekers moeten zoveel mogelijk dáár worden opgevangen, verpakt in die schimmige twee woorden: ‘de regio’. Waar die regio precies uithing, was niet iedere keer duidelijk. Hij lag altijd wel ver genoeg van Nederland.

Het is een verademing om Van der Burg duidelijk te horen zeggen dat ook Nederland de regio van Oekraïne is, waarmee iedere twijfel is weggenomen. Het kabinet gaat samen met gemeenten op zoek naar opvanglocaties. Het zal lastig worden: vermoedelijk loopt het aantal Oekraïners dat naar Nederland vlucht straks in de tienduizenden. Maar aan de goede intenties van de staatssecretaris ligt het in ieder geval niet.

‘Hoe meer asielzoekers, hoe beter’

Van der Burg baarde enkele jaren geleden opzien toen hij als wethouder van Amsterdam zei dat hoe meer asielzoekers er komen, hoe beter. Zo’n grote stad moet dat op kunnen vangen, vindt hij. En nu gaat uitgerekend deze VVD’er het asielbeleid van dit kabinet uitvoeren, wetende dat de vier coalitiepartijen de afgelopen jaren felle strijd voerden over de opvang van vluchtelingen.

Het dieptepunt was het akkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie in 2020 sloten over hulp aan mensen uit het afgebrande kamp Moria, in Griekenland. Honderd slachtoffers mochten er komen van de VVD, op voorwaarde dat er jaarlijks niet vijfhonderd, maar maximaal vierhonderd vluchtelingen van elders op de wereld worden overgebracht naar Nederland. Handjeklap over de rug van de meest kwetsbaren.

Iets zegt me dat Van der Burg in zo’n geval Nederland tot regio van het rampgebied verklaart, en ruimhartig de deuren opent.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.