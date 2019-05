VVD en ChristenUnie: We hebben een coördinator tegen Jodenhaat nodig

We moeten steviger optreden tegen antisemitisme in ons land. De Joodse gemeenschap moet niet alleen te horen krijgen dat we steun verlenen, maar dit ook daadwerkelijk kunnen zien. Daarom moet het kabinet concrete maatregelen nemen, zoals het aanstellen en bekostigen van een nationaal coördinator antisemitismebestrijding. Dan komt het probleem in kaart, hebben Joodse Nederlanders en organisaties een duidelijk adres waar ze Jodenhaat kunnen aankaarten, en krijgt het kabinet gericht advies bij de bestrijding van antisemitisme.

Bij een recente bar mitswa in Amsterdam waren marechaussees nodig om de veiligheid van de feestvierders te garanderen. Camerabewaking, politiestations en militaire politie bij een kinderfeest. Dat is de wereld waar de naar schatting 40.000 tot 50.000 Joden in ons land mee te maken hebben. Een kleine gemeenschap die onevenredig hard geraakt wordt door discriminatie. Antisemitische incidenten vormen 41 procent van alle discriminatiezaken, volgens het OM. Nederlandse Joden leven in een wereld waar de dreiging van haat en geweld altijd op de loer ligt en heeft gelegen, getuige de lange geschiedenis van Jodenhaat in Europa.

Actie van de overheid

Deze eeuwenlange dreiging breekt de Joodse gemeenschap op. 47 procent van de Nederlandse Joden voelt zich niet vrij om in ons land openlijk Joods te zijn en van alle Joden in Europa overweegt 40 procent dit continent te verlaten. Wat zijn onze vrijheid en rechtsstaat nog waard, als wij een van de kleinste en oudste minderheden onder ons geen veilige plek meer kunnen bieden? Het stellen van deze vraag moet leiden tot actie en méér inzet van de overheid. Want die is nog niet afdoende. Europees onderzoek laat zien dat 80 procent van de Nederlandse Joden de overheidsinzet onvoldoende en inefficiënt vindt als het gaat om de bestrijding van antisemitisme. Dit is onacceptabel. De Joodse gemeenschap moet ervaren dat de overheid er ook voor hen is. Daarom pleiten wij voor de aanstelling van een nationaal coördinator antisemitismebestrijding en roepen we de regering op hier geld voor vrij te maken.

Landen als Duitsland, Tsjechië en Zweden kennen al zo’n coördinator. Ook de Europese Commissie heeft alle lidstaten hiertoe opgeroepen. In Frankrijk opereert de coördinator zelfs rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de premier. Ook wij hebben zo’n regiefunctie nodig om een vuist te kunnen maken tegen dit kwaad. De coördinator zal voor een periode van twee à drie jaar rapporteren over antisemitisme in Nederland aan de regering en de Tweede Kamer. Ook kan hij of zij advies geven aan de politiek, justitie en politie. Denk aan advies over haatcontent op sociale media of vervolging bij antisemitische spreekkoren tijdens voetbalwedstrijden. Deze coördinator moet de spin in het web worden van de bestrijding van haat tegen Joden.