Vrouwen, stop moddervechten

Sexy, althans volgens standaard normen in de westerse wereld. En laten het nu vooral vrouwen zijn die hun seksegenoten keihard veroordelen op dit uiterlijk vertoon. Door ze sletten te noemen, inderdaad, het woord waarmee eeuwenlang vrouwen zijn weggezet die zich in de openbare ruimte seksueel te vrij zouden gedragen.

Lees verder na de advertentie

De jonge sociologe Justine van de Beek heeft aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar dit uitdagende thema van framing van vrouwelijke seksualiteit. Haar conclusie: vooral vrouwen veroordelen elkaar om een te seksueel getint uiterlijk of gedrag. Maar wanneer een man ‘slet’ roept, komt dat toch harder aan.

In het publieke domein hebben vrouwen echt minder ruimte dan mannen

Al is het fenomeen van ‘slutshaming’ nieuw, het is ingebed in een patroon dat even oud is als hardnekkig. Vrouwelijke seksualiteit is lang onderdrukt, en gek genoeg is dat ook gebeurd binnen het feminisme, waar hoge hakken en lippenstift ooit golden als knievallen voor de vijand. Maar het patroon is breder dan seksualiteit. In het publieke domein hebben vrouwen echt minder ruimte dan mannen. Dat geldt voor opiniepagina’s, waar vrouwelijke auteurs harder worden aangevallen, dat geldt voor publieke debatten, waar vrouwen toch al weinig te zien zijn. En ook als het om seksueel gedrag of uiterlijk gaat wordt van vrouwen dus meer ingetogenheid verwacht, ook door hun seksegenoten kennelijk.

Dat botst met het idee dat dankzij de seksuele revolutie in de jaren zestig vrouwen eindelijk bevrijd zouden zijn van die opgelegde preutsheid, die schaamte voor het eigen seksuele plezier. Niet meer óf hoer óf heilige, maar veel vrolijke varianten ertussen, dat was het ideaal van toen. Het zijn juist die standaardbeelden die de ruimte voor vrouwen zo begrenzen. Dat vrouwen de normen voor zichzelf strenger toepassen op elkaar dan mannen, en daarmee terugvallen op verwijten die vroeger vaak klonken, is treurige realiteit.

Daarom moeten vrouwen er mee stoppen, elkaar onderling in het openbaar en ook in het geniep af te maken en de grond in te boren met verwijten van hoerigheid. Vrouwen moeten de ruimte voor vrouwen om zich niet alleen aantrekkelijk te voelen maar zich ook aantrekkelijk te presenteren juist groter maken, en niet kleiner. Dan gaan de meisjes op Instagram misschien iets anders bedenken om er toch leuk uit te zien.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

Lees ook: Vrouwen doen net zo hard aan 'slutshaming'.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.