Vrouwen staan in de frontlinie van het altruïsme. Waar sta ik dan?

Terwijl anderen voor ons allemaal de ­kastanjes uit het vuur halen , zit ik thuis veilig en laf mijn stukjes te tikken. Is dit geen reden voor een daverende existentiële crisis in pandemietijd? Ik hoef geen mondkapje, plastic handschoenen of beschermende ­kleding te dragen en heb altijd naast mijn toetsenbord een warm kopje thee of koffie binnen hand­bereik. Hoe kun je mijn beroep dan omschrijven? Overbodig, secundair, parasitair? In ieder geval is mijn ambacht verre van ‘cruciaal’, zoals de overheid de beroepen definieert die ‘van essentieel belang zijn om de samenleving draaiende te houden tijdens de coronacrisis’.

Gisteren publiceerde de Volkskrant vier pagina’s foto’s van uitgeputte en getekende ­gezichten, 31 stuks, als een ode aan de nuttigheid. Allemaal gelaten van het medisch personeel van ­Covid-afdelingen. Ongemakkelijke, maar koene portretten, die je in de krochten van de nutteloosheid terugwerpen. Wat me ook opviel: 26 van die gezichten waren vrouwelijk. Een extra reden om je, als nutteloze man, aangesproken te voelen.

Cruciale positie van de vrouw

Ik zat hier nog mee toen ik de vette kop van De Telegraaf las: ‘Vrouw gaat aan kop in cruciale beroepen’. In ­totaal werken 2,2 miljoen vrouwen tegenover 1,3 miljoen mannen in beroepen die wezenlijk zijn in de strijd tegen het coronavirus. Niet alleen in de zorg neemt de vrouw een cruciale positie in, maar ook in andere metiers als kinder­opvangmedewerkers (89 procent vrouw), kassamedewerkers (85 procent) of leerkrachten in het ­basisonderwijs (81 procent). Dat wil zeggen dat de vrouw in de frontlinie van het altruïsme staat en eigenlijk aan deze ziekte een zware tol zou moeten betalen, maar niets is minder waar.

In alle statistieken, die overal ter wereld worden bijgehouden, blijkt dat vrouwen veel minder dan mannen door Covid-19 worden getroffen. De natuur herstelt misschien zo op haar manier de balans die de dominante man door de eeuwen heen in eigen voordeel heeft verstoord. Bijna twee derde van de coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is man, evenals 64,5 procent van de coronasterfgevallen. Waarom? Het AD dacht een paar weken geleden de pijnlijke oorzaak te hebben gevonden: niet alleen is het immuunsysteem van de vrouw beter, ook ­‘machogedrag en testosteron lijken een rol te spelen’ in de coronadiscriminatie van mannen. Oei.

Drie keer krachtiger

Ik begon het langzaamaan benauwd te krijgen. Het hele jaar, toen nog coronavrij, moest ik me als blanke man van middelbare leeftijd schuldig voelen voor het universele leed dat mijn seksegenoten aanrichten. Zou dit virus niet alleen op gender en leeftijd, maar ook nog op huidskleur discrimineren?

Ik vond op de Franstalige pan-Afrikaanse site ­Afrikmag.com een hinkend stuk, dat zich op ‘bevindingen van Chinese artsen’ beriep: donkere mensen worden minder door het virus gepakt, omdat ‘de ­afweerstoffen van een zwarte drie keer krachtiger zijn dan van een blanke’. Deze theorie lijkt weinig wetenschappelijk, net als de conclusie van dat stuk: het coronavirus is onmiskenbaar vrouwelijk en ­daarom wraakzuchtig tegenover mannen.

