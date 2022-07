Vrouwen laten zien hoe de bedreiging van de democratie eruitziet

Wat hebben de Groningse Susan Top en de Amerikaanse Cassidy Hutchinson gemeen? Ruim 6000 kilometer van elkaar gescheiden vertoonden zij deze week in het openbaar een geest van persoonlijke moed en betrokkenheid die hard nodig is om de neergang van onze westerse democratie te keren.

De vrouwen deden dat door, als getuigen in parlementaire onderzoeken, te laten zien hoe de bedreiging van de democratie eruitziet, wat er op het spel staat en wat je er, zelfs als eenling, tegenover kunt stellen. In het Amerika van Hutchinson had de bedreiging het gezicht van de politieke dolleman Donald Trump, die op 6 januari vorig jaar een poging deed de vreedzame overdracht van de macht te saboteren. Top beschreef tegenover de enquêtecommissie gaswinning de bedreiging van onze democratie als de ongrijpbare overheidsmacht, die haar voorkwam als ‘een monster’.

Met het Groninger Gasberaad, de organisaties van bewoners, waarvan zij secretaris was, vocht ze jarenlang vergeefs voor schadeherstel en woningversterking als gevolg van de aardbevingen. Ze maakte duidelijk dat, anders dan opeenvolgende ministers telkens bezwoeren, de bewoners helemaal niet centraal stonden. “Het was allemaal beeldvorming.” De onuitgesproken strategie van overheid en Nam, geholpen door advocaten van de Zuidas, was domweg traineren.

Hutchinson stapt uit de ‘Trumpwereld’

In zijn beroemde afscheidsrede als de eerste president van de Verenigde Staten waarschuwde George Washington in 1796 dat je alles nog zo goed kunt regelen in een Grondwet, maar dat je moet oppassen als gewetenloze mensen aan de macht komen. Richard Nixon had na het Watergateschandaal (1972-1974) nog net voldoende geweten om af te treden. Trump had er volgens het relaas van Hutchinson zelfs geen traan om gelaten als zijn vicepresident Mike Pence, die weigerde met zijn putsch mee te werken, bij de bestorming was vermoord. “Hij verdient het.”

De moed van Hutchinson bestond eruit dat zij uit de ‘Trumpwereld’ stapte en ondanks grote druk besloot haar waarnemingen als assistent van Trumps stafchef, publiek te maken. De president had volgens haar getuigenis wel degelijk de intentie de macht te behouden. De Grondwet bleek niet helemaal zinloos op dat moment. Zijn familie waarschuwde Trump dat als hij de gewapende meute op Capitol Hill niet terugriep zijn kabinetsleden waarschijnlijk het 25ste amendement zouden inzetten: het machtsonbekwaam verklaren van de president.

Bestuurlijke impotentie

In Nederland verloopt de bedreiging van ons democratisch bestel als een trage, nauwelijks grijpbare implosie van het politiek-bestuurlijk model. Top bracht op grond van haar ervaringen met het schadeherstel de trekken daarvan minutieus en meeslepend in beeld: beperkte bevoegdheden van betrokken ambtenaren, geen integrale aanpak, geen doorzettingsmacht, geen ruimte voor de vele adviezen van het Gasberaad. “De overheid heeft niet geluisterd.”

De bestuurlijke impotentie, die de laatste jaren ook op allerlei andere terreinen zichtbaar wordt, het pijnlijkst nog bij het schadeherstel in de toeslagenaffaire, is zorgwekkend. In een democratie moet een overheid slagvaardig zijn in het oplossen van problemen; zo niet, dan slaat de frustratie terug op de politiek. Niets is zo fnuikend voor hun gezag als bestuurders die de indruk wekken geen greep meer te hebben op problemen. In zo’n geval, wist toenmalig premier Lubbers, moet je praktische daadkracht tonen.

Niemand zei: ‘Ik ga dit oplossen’

In de afgelopen decennia hebben onder invloed van modieuze ideeën over het managen van bestuurlijke problemen praktische daadkracht en wijsheid plaatsgemaakt voor protocollen. Het resultaat is vervreemding tussen bestuur en burgers, met de politiek die zich verder verschanst en haar toevlucht zoekt in beeldvorming. De politiek is daarmee ver verwijderd geraakt van haar uitdaging de verbeelding aan de macht te brengen en richting te geven aan het publieke debat.

De gevolgen laten zich terugzien in een krimpend midden, dat het politieke bestuur nog krampachtiger maakt, en flanken die de onvrede kapitaliseren. Daar komt nog een zorgelijk effect bij: veel van de narigheid wordt toegedicht aan premier Rutte, omdat hij al sinds 2010 aan de macht is. Dat is natuurlijk niet terecht, maar het gevolg is wel dat zijn vermeende falen terugslaat op het gehele politieke midden. Ook daarom was het wijzer geweest als hij van een vierde termijn had afgezien.

Cassidy Hutchinson werd geconfronteerd met een president die het contact met de realiteit volledig kwijt was. Susan Top liep hard tegen de muur van vervreemding aan. Zij dacht dat ze met de overheid en de Nam in een operatie was betrokken om de gedupeerde Groningers te helpen. Dat was niet zo. “Ik heb zo gemist dat ik een professional tegenkwam die niet alleen zei: het is waardeloos, maar die ook zei: ik ga dit oplossen. Niet één.”