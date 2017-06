Vrouwen kunnen intenser en hysterischer haten dan mannen

Ysebaert was onverbiddelijk: verkopen die stinkende hap. “Wij willen ons concentreren op professionele journalistiek en daar hoort een bepaalde ethiek bij.” Het antwoord van GeenStijl (GS) was ietwat paniekerig afgelopen zaterdag: ‘De Belgen komen en willen het Nederlandse medialandschap zuiveren van hen onwelgevallige geluiden.’

Ik heb eerder geschreven dat ondanks uitglijders die best door het gerecht kunnen worden bestraft, het eigen geluid van GeenStijl zijn bestaansrecht heeft. Of die honderd vrouwelijke ‘petitionisten’ mijn standpunt kunnen waarderen, betwijfel ik. Vorige maand ondertekenden 100 vrouwen een tekst waarin ze adverteerders opriepen GS wegens seksisme te boycotten. Te laten doodbloeden dus. Dat al die journalisten, waaronder 33 uit de Volkskrant-redactie en 18 met een NRC-rugnummer, om de kop van collega’s vragen, noem ik nu een misdaad tegen de journalistieke menselijkheid. Blijkbaar zijn ze in deze mediamaterie eerst vrouw en pas een hele tijd later journaliste.

Franse revolutie Nu ben ik dol op vrouwen, maar niet helemaal gek. Ik weet bijvoorbeeld dat anders dan mannen, vrouwen amper geweld toepassen in geval van conflicten. Maar ze kunnen intenser en hysterischer haten dan mannen. Dit leerde ik door de Franse revolutie. Het waren exclusief mannen toen die hun slachtoffers naar de guillotine brachten. Maar het waren vrouwen die dagelijks de eerste rijen bezetten om de veroordeelden met hun haatkreten te begeleiden. Ze werden de ‘tricoteuses’ genoemd omdat ze meestal aan het breien waren terwijl ze zich schor schreeuwden en het rondspattende bloed hun breiwerk besmeurde. Ook op de anti-GS-petitie, tussen die honderd journalisten, vindt men enkele tricoteuses. Per toeval kwam ik er een tegen dit weekeinde op internet. Een zekere Elfie Tromp die de petitie met ‘columnist Vrij Nederland’ ondertekent maar haar brood vooral bij het treinkrantje Metro verdient. Die Tromp had zich precies een maand voor ze het politiek correcte pamflet ondertekende, kwaadgemaakt over het vermeende seksisme van columnist Theodor Holman en Kamerlid Baudet. Op 13 april schreef ze in Metro een column waarin ze Holman met een dildo virtueel verkrachtte (mijn excuses voor de misselijkheid van de volgende citaten): ‘Voor Holman doe ik speciaal mijn voorbinddildo om. Groter en harder dan zijn penopauzepik. Holman, jij weet als geen ander dat een flinke hate fuck oplucht en man, wat heb ik zin in een uitgezakte mannenkont.’ Een week later was het Kamerlid aan de beurt onder de fijnzinnige kop: ‘Waarom ik Baudet met een plastic lul wil slaan.’ Wat is de waarde van een petitie als die door onwelriekende tricoteuses wordt ondertekend? Maar geen zorg, een oproep tot boycot van Metro krijgt men niet uit mijn pen. Lees ook: Blijf met je politiekcorrecte vingers van onze rotvrijheid om meningen te uiten

