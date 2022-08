Vroom zijn in je Mercedes: armoede is taboe onder moslim-influencers

Moslims hebben Instagram ontdekt, omarmd en volledig naar hun hand gezet. ­Predikers en influencers gebruiken het sociale-mediaplatform om het woord van Allah nu eens op een kapittelende, dan weer op frisse en verleidelijke toon naar voren te brengen. Het bereikt honderden miljoenen moslims, verspreid over de vier grote continenten.

Op vrijdag stromen in Tanger de moskeeën vol met mannen die de wekelijkse preek aanhoren om daarna af te sluiten met het gebed. Op Instagram komt er aan het gepreek geen einde. Het is er elke dag. Maar er gaat wel een vette, kapitalistische saus overheen. De Instagram-moslima huppelt door Dubai op hoge hakken in een lange kaftan met op de achtergrond de skyline van de megalomane wolkenkrabbers, terwijl ze ons oproept vooral bescheidenheid, vroomheid en ingetogenheid te betrachten. Alleen zo kunnen wereldse verlokkingen het hoofd worden geboden. Een blauwogige Kazachse doceert ons over zaligheid van het vijfdaagse gebed, rijdend in een luxe Mercedes. Deze mix van luxe en ­versterving is altijd aan de orde. Een bekeerling uit Engeland jubelt in steenkolen-­Arabisch over de vriendelijkheid van de Saudiërs, terwijl hij langs een autoshowroom banjert.

Ik heb hier nooit om gevraagd!

Ik heb nooit om dit aanbod gevraagd, toch komt het op mijn netvlies. Instagram selecteert op basis van mijn zoekgeschiedenis aanbod uit dat past bij mijn ­levensstijl; algoritmes voorspellen mijn voorkeuren. Wat vooroordelen zijn in de samenleving, ongewenst maar alom aanwezig, is het algoritme voor de sociale media. Het werkt maar matig, toch draait alles erom. Zo raakte mijn tijdlijn overspoeld met influencers die hel en verdoemenis prediken en aan de andere kant met make-up geplamuurde poppengezichtjes die in de transitie van het decadente Westen naar het vrome Oosten niets van hun glamour of goede humeur hebben verloren. Maar ik heb hier nooit om gevraagd!

Toch ben ik inmiddels zodanig verslaafd geraakt aan al die moslim-­influencers, dat ik me een leven zonder hen niet kan voorstellen. Ze hebben overal een oplossing voor, wat voor mij, een man die nergens een oplossing voor heeft, prettig is. Een Amerikaanse levensstijlgoeroe brouwt een vruchtensmoothie (100 procent vegan en halal!) die ‘profetische’ heet, omdat de lievelingsvrucht van de profeet Mohammed, dadels, eraan toe zijn gevoegd. En dat zorgt voor een zegen, die wordt vertaald naar meer kliks en dus kassa.

Alle problemen zullen als sneeuw voor de zon verdwijnen

Al deze overstimulering van zintuigen en geestelijk welzijn belooft een win-winsituatie. Oh, gelovige, wees deemoedig, onderdanig, verklaar jezelf nietig in aanschijn van Allah, dan zal rijkdom, welvaart en gezondheid je deel zijn. Het is wat de instagram-­hysterie, dit continue gevecht om aandacht suggereert: door deze opdracht te vervullen zullen alle problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen, zal innerlijke rust over je komen en zal de milkshake nog zoeter smaken.

Frappant dat via het hyperactuele Instagram en Snapchat wordt opgeroepen de geneugten van het aardse bestaan onmiddellijk af te zweren, teneinde de weg naar het paradijs te versnellen. Opvallend ook dat die oproep tot totale verzaking wordt gedaan vanuit dure bolides in Riyad, penthouses in de Emiraten, bamboevilla’s in Maleisië. Armoede is het echte taboe. Op Instagram is voor westerse moslims het Oosten het paradijs, het enige wat ze hoeven te doen om het te bereiken is eindeloos door te klikken.