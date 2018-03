Vrijblijvendheid helpt niet om meer vrouwen in organisaties te krijgen, politieke durf wel

Het winkelaanbod in de stad dreigt snel te verschralen, concludeerde de gemeente Amsterdam naar aanleiding van een onderzoek in 2016. En dat vond het bestuur van de stad onacceptabel. Dit is in essentie een diversiteitsprobleem, en zo heeft Amsterdam het ook aangepakt.

Wat hebben de stadsbestuurders gedaan? Ze kozen niet voor initiatieven op het gebied van bewustwording, zoals bij genderdiversiteit er ambassadeursnetwerken zijn, en ze hebben ook niet een lijst gemaakt van het type winkels dat er zouden kunnen komen, zoals lijsten van vrouwen voor bepaalde functies.

Amsterdam koos voor simpele, daadkrachtige maatregelen die de diversiteit waarborgen. Sindsdien mogen er in de binnenstad geen nieuwe winkels meer bij komen die zich alleen richten op de verkoop aan toeristen. Geen mitsen of maren, maar eenvoudig en effectief: toeristenshops per direct in de ban.

Ondertussen is Den Haag al decennialang aan het aanmodderen met diversiteit in organisaties. Daar werken te weinig vrouwen. De basis van het probleem is dat Den Haag niet in staat is om eigen verantwoordelijkheid te nemen en de oplossing steeds elders legt, onder het motto: 'De betrokken organisaties zullen hun verantwoordelijkheid moeten oppakken'.

De Nederlandse overheid heeft alle nodige instrumenten in handen om effectieve maatregelen te nemen

Instrumenten De ironie is dat de Nederlandse staat zich intussen wel degelijk gecommitteerd heeft aan het bevorderen van genderdiversiteit. Nederland heeft al in 1980 het verdrag van de Verenigde Naties over de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen getekend. Daarin staat: 'De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen op alle gebieden, in het bijzonder op politiek, sociaal, economisch en cultureel gebied, alle passende maatregelen, waaronder wetgevende, om de volledige ontplooiing en ontwikkeling van vrouwen te verzekeren, teneinde haar de uitoefening en het genot van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op gelijke voet met mannen te waarborgen.' Daarvan is in de tussenliggende 38 jaar (!) bitter weinig terechtgekomen. En dat terwijl de Nederlandse overheid alle nodige instrumenten in handen heeft om, in lijn met het verdrag, effectieve maatregelen te nemen om diversiteit bij de bedrijven en organisaties in Nederland te bevorderen. Ik zet een paar mogelijkheden op een rij. De Wet bestuur en toezicht stelt: Bij een evenwichtige verdeling in het bestuur en de raad van toezicht 'wordt ten minste 30 procent van de zetels bezet door vrouwen en ten minste 30 procent door mannen'. Veel Nederlandse bedrijven lappen deze wet nog steeds aan hun laars. De overheid moet daarbij consistent de wetgeving handhaven door harde eisen te stellen en niet in te binden. Vrijblijvend meedoen is voorbij.