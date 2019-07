Vreemde dagen waarin alles op losse schroeven staat

Het waren de dagen van het verkeerde handen schudden, er was een mensenredder die in de cel werd gegooid, er werd gesproken over bijbelse waarden en over de geneugten van het kolonialisme. Ook deed er een foto de ronde van een vader, starend naar de afgehakte hand en voet van zijn dochter. Vreemde dagen waren het, alles stond op losse schroeven.

Aangaande het handen schudden: soms moet het, desnoods met de duivel. Om een vredesakkoord te kunnen sluiten, een conflict te beëindigen, onderhandelingen te beginnen. Maar doe het niet te gretig, pas op voor het bloed aan de hand van de ander – het kleeft. Donald Trump echter stapte Noord-Korea binnen alsof Kim Jong-un een golfmaatje was, hij kwam even ‘hallo’ zeggen, had hij per tweet laten weten. Was het louter theater of zal later blijken dat er iets geniaals schuilde in de gekte? Vooralsnog is noch op gebied van ontwapening, noch op dat van de mensenrechten vooruitgang geboekt. Terwijl de concentratiekampen in Noord-Korea net zo erg zijn als de nazikampen, aldus Thomas Buergenthal van de Internationale Juristen Associatie en overlevende van Auschwitz en Sachsenhausen.

Moord op Khashoggi

Over naar Máxima’s ontmoeting met de Saudische kroonprins Bin Salman. Geen beelden van een handdruk, wel van een gesprek over de economische rechten van vrouwen, dankbaar verspreid door de Saudiërs. Die konden deze pr goed gebruiken, na de internationale afkeuring van de moord op journalist Khashoggi. ‘De man rechts op deze foto lijkt sprekend op degene die opdracht gaf Khashoggi aan stukken te zagen’, twitterde Bram van Ojik van GroenLinks. Er kunnen momenten zijn dat een koningin zaken moet doen met een duistere prins, maar dit was niet zo’n moment. Het Koninklijk Huis en de regering hadden beter moeten weten.

Of zijn zij het stiekem eens met Vladimir Poetin, die dit weekeinde verklaarde dat de liberale vrijheden van het Westen ‘achterhaald’ zijn geraakt? Poetin wierp zich op als de kampioen van ‘bijbelse waarden’, waaronder hij niet de mensenrechten schaart, maar de traditionele waarden van familie en natie. Ter verdediging daarvan keerde hij zich fel tegen immigratie. Het had ook uit de mond kunnen komen van de kruisjesslaande Italiaanse vicepremier Matteo Salvini, die de kapitein van de Sea-Watch 3 liet oppakken omdat ze de haven van Lampedusa was binnengevaren om veertig drenkelingen van boord te laten gaan – na twee weken lang te hebben rondgedobberd. Volgens Salvini is zij is een misdadiger.

Afgehakte hand en voet

Ja, alles werd op zijn kop gezet, en ook Thierry Baudet deed eraan mee, door in een kerk te Gouda de lof te zingen op het kolonialisme: “Er wordt in negatieve termen over gesproken, maar het was een geweldig project dat we aangingen”. Waarop Afrika-correspondent Bram Vermeulen een foto rondstuurde uit Congo, begin vorige eeuw. Een vader, starend naar de hand en voet van zijn dochter, afgehakt omdat ze te weinig rubber had getapt.

Of doet helemaal niets er meer toe?

Drie keer per week schrijft Stevo Akkerman een column waarin hij de ‘keiharde nuance’ en het ‘onverbiddelijke enerzijds-anderzijds’ preekt. Lees ze hier terug.