Vragen we de Oekraïners te sterven voor onze mooie ideeën?

Ik zat in de koude Utrechtse stationshal, afgelopen zaterdag, einde van de middag, wachtend op de internationale trein naar Arnhem. De internationale, want dan zou ik misschien nog kans hebben op een zitplaats. Mogelijk zou ik zelfs nog wat kunnen lezen; ik wilde nog wat meer weten over de sprekers die ik had gehoord bij de Nexus-conferentie over ‘De oorlog en de toekomst’.

Bladerend door mijn papieren, ving ik flarden op van het gesprek van de twee mannen naast mij. Ze hadden een blikje bier en droegen stevige wandelschoenen, je zou denken dat ze een lange tocht achter de rug hadden. Zelf ging ik voor deze ene keer gekleed als Gooise kakker – thuis was me verzekerd dat ik dat ten diepste ook ben, wat me nogal had geschokt. Maar goed, de mannen naast me hadden het dus over De toverberg van Thomas Mann, en die titel was bij Nexus ook langs gekomen. Ze herkenden bovendien het programmaboekje dat ik tevoorschijn haalde. Was ik misschien ook…? Jawel, en zo raakten we in gesprek over wat we hadden gezien en gehoord.

Wat indruk had gemaakt, was de confrontatie tussen de Oekraïense publiciste Oksana Forostyna en de Italiaanse filosofe Donatella di Cesare. Di Cesare keerde zich tegen ‘de politiek van de dood’, ofwel necropolitiek, die alleen kan geloven in de taal van de wapens. Het is geen standpunt dat je in dank wordt afgenomen, zei ze, maar ze hield er toch aan vast: pacifisme was de enige weg, Europa had met Poetin moeten onderhandelen in plaats van Oekraïne militair te steunen. We denken nog altijd dat vrede pas volgt na oorlog, zei ze, maar we moeten vrede op de eerste plaats zetten.

Goede ideeën, reageerde Forostyna, maar de Oekraïners kunnen zich die nu even niet veroorloven. Zonder de westerse wapenhulp was ze niet op deze conferentie geweest, sterker nog, ze was misschien wel dood geweest. Wat u ons vraagt, zei ze, is of we alsjeblieft willen sterven voor uw mooie ideeën. Maar dat zijn we niet van plan. Wij willen overleven en deel zijn van Europa; de EU is een lang project van geweldsreductie, Poetins programma is een lang project van geweldsexpansie.

Het was onmogelijk het met Forostyna oneens te zijn, het was ook onmogelijk om daar niet droevig van te worden. De conferentie was geopend met beelden van Oradour-sur-Glane, het Franse dorp dat op 10 juni 1944 werd vernietigd door de Waffen-SS. Op die dag werden alle mannen van het dorp in schuren gedreven, waar het vuur op hen werd geopend. Daarna werden de schuren in brand gestoken. De vrouwen en kinderen werden opgesloten in de kerk, en vermoord met een rookgranaat en geweervuur. Ook de kerk werd in brand gestoken. Het gehavende dorp is sindsdien onaangetast gebleven, een monument bevroren in de tijd, een kreet: geen oorlog meer in Europa. Een paar decennia lang leek het te kunnen. Maar het is niet gelukt.

“De mens is een dier”, had schrijver László Krasznahorkai gezegd, en wij, in de koude stationshal, vonden ook niet meteen de weg naar de eeuwige vrede. Maar het waren aardige mannen. Goede schoenen ook. Trouw-lezers bovendien.