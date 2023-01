Voorspellingen voor het nieuwe jaar: een nucleaire oorlog en kannibalisme

Vanaf dag één van het nieuwe jaar worden we bedolven onder een lawine aan voorspellingen voor de komende maanden. Een uitermate riskante bezigheid als je beseft dat we niet eens in staat zijn de prijs van een kubieke meter gas voor volgende week te voorspellen. Toch wil ik u niet de voorspelling onthouden van Dimitri Medvedev, handlanger van Vladimir Poetin en voormalig president van Rusland: ‘Het Vierde Rijk zal worden opgericht, dat het grondgebied van Duitsland en zijn satellieten omvat, namelijk Polen, de Baltische staten, de Tsjechische Republiek, Slowakije, de Republiek Kiev en andere marginale landen.’ Meer dan op een voorspelling lijken deze woorden op een slinkse waarschuwing voor de genoemde (marginale) landen.

Vader van alle voorspellers en koning van de koffiedikkijkers blijft Michel de Nostredame (1503-1566), beter bekend als Nostradamus. De Franse astroloog is dezer dagen een veelbesproken voorspeller voor het annus horribilis dat ons in 2023 te wachten staat. Zelf heb ik jaren vlak bij Salon de Provence gewoond, waar hij stierf en zijn standbeeld fier staat. Ik las ook zijn beroemde boek Les Prophéties (De Voorspellingen) maar kon van de wollige taal geen chocola maken. Anderen zijn gelukkig veel bekwamer in deze materie en zien in de voorspelling voor 2023 dat een nucleaire oorlog met ‘koning’ Poetin aanstaande is: ‘zeven maanden grote oorlog, mensen dood door kwaad. Rouen, Evreux zullen niet vallen voor de koning’. Dat Rouen en Evreux gespaard blijven is vanzelfsprekend het bewijs dat Parijs zal vergaan, zeggen deskundigen.

Geen boterham met hagelslag meer te vinden

De klimaatcrisis zal dit jaar zijn hoogtepunt bereiken volgens onze Michel uit Salon: ‘Als de zon zal het hoofd de glanzende zee verschroeien: De levende vissen van de Zwarte Zee zullen koken.. Wie nog van plan is in dit nieuwe jaar af te vallen: niet doen! Door de oorlog in Oekraïne zal toch geen boterham met hagelslag meer te vinden zijn en we zullen op elkaar moeten kauwen. Nostradamus: ‘Zo hoog zal de bushel tarwe stijgen, dat de mens zijn medemens zal opeten’. Deze niet bepaald vrolijke perspectieven dwongen Het Dagblad van het Noorden om ons te waarschuwen: ‘Nostradamus over 2023: grote oorlog, nieuwe paus, kannibalisme en stijgende prijzen’.

Maar wacht, we kunnen ook medium Sonja Dover raadplegen, coach voor het blad ParaVisie en ‘begeleider van bijzondere spirituele huwelijken en overlijdensrituelen’. Deze mevrouw voorspelt niet alleen dat ‘Ali B. Nederland gaat verlaten’ en ‘Harrie (!) Mens een nieuwe liefde gaat krijgen’ maar ook een belangwekkende politieke ontwikkeling: Rutte blijft premier tot aan de nieuwe verkiezingen die logischerwijs op de val van het kabinet zullen volgen. Voor de Rutte-haters onder ons slecht en ook goed nieuws: ‘Opnieuw wordt minister Rutte weer premier, halverwege zie ik hem vertrekken naar een belangrijke Europese post’.

Ach, na 11 september 2001 leunden we sterk op de Botsende beschavingen van de Amerikaanse politicoloog Samuel Huntington om een langdurige clash met de islam te voorspellen. En zie hoe nu het christelijke Rusland het christelijke Oekraïne beetje bij beetje vernietigt. En ook hoe de man die door radicaalrechts als de ultieme kruisvaarder tegen de muzelmannen werd gezien, beste bondgenoot van de Iraanse ayatollahs is geworden.

