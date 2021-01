Voorlopig maar niet meer zingen in de kerk

Door alle berichten over reformatorische kerken waar nog altijd grote groepen gelovigen samenkomen ­– stop daarmee! – zou zomaar gedacht kunnen worden dat dat de praktijk is in veel meer Nederlandse kerken. Dat is bepaald niet het geval.

In de overgrote meerderheid van de kerken gaat het er heel anders aan toe: daar komen op zondag alleen nog een voorganger, een ouderling, een enkele muzikant en zanger, een technicus en een koster samen. De dienst wordt online uitgezonden, de meeste gelovigen kijken thuis vanaf de bank.

Dat de diensten zo zijn uitgekleed, betekent niet dat er in die kerken geen risico op besmettingen meer bestaat. De gebeurtenissen in de protestantse gemeente van Biddinghuizen maken dat duidelijk. In die kerk zijn vanaf het begin van de coronacrisis online kerkdiensten gehouden, waarbij alleen mensen nog samenkomen die nodig zijn om überhaupt een dienst te kunnen houden. Om de online diensten wat aan te kleden, werden er in de week voorafgaand aan die zondagochtend filmpjes gemaakt, vooral van liederen. Groepjes kerkleden kwamen op een doordeweekse avond samen in het kerkgebouw, zongen een paar liederen en de opname daarvan werd vertoond in de online uitzending.

De opnames van kerstliederen bleek een bron van besmetting

In de aanloop naar kerst ging dat mis. Voor de opnames van kerstliederen kwamen twee groepjes kerkleden – van acht en tien mensen – kort na elkaar op een avond bij elkaar. Het bleek een bron van besmetting: tien kerkleden testten positief, drie belandden er in het ziekenhuis, twee van hen stierven aan het virus.

Dat is zeer verdrietig. En het geeft te denken. Want die praktijk in Biddinghuizen om vooraf met groepjes mensen liederen te zingen en te filmen voor gebruik in de online uitzending van de kerkdienst is in meer kerken de praktijk. Die kerken houden zich daarmee aan de voorschriften. Maar het is de vraag of die voorschriften niet te ruim zijn. Samenzang is een belangrijk onderdeel van de kerkdienst. Maar de risico’s ervan zijn in deze crisistijd misschien wel te groot.

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) adviseert – net als veel andere kerken – om niet samen te zingen. En als er toch gezongen wordt, dan hooguit door vijf mensen, die onderling afstand houden, en op minstens vijf meter afstand van andere aanwezigen. Een werkgroep van de PKN vindt nu dat die regel ook moet gaan gelden voor vooraf opgenomen liederen. Dat is wel het minste wat zou moeten gebeuren.

Er wordt nader onderzoek gedaan naar de besmettingen in Biddinghuizen en de rol die het zingen daar precies heeft vervuld. In afwachting daarvan zouden kerken in het hele land het zekere voor het onzekere moeten nemen en moeten overwegen om voorlopig even helemaal niet meer te zingen, zeker niet in groepjes.

