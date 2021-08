Voorkom incidenten: laat jongeren meepraten over coronamaatregelen

Door een jongeren-OMT op te richten, voelen jongeren zich gehoord. Dat vergroot het draagvlak voor nieuwe corona-maatregelen, denkt Job Vlak. Met andere studenten heeft hij al zo’n platform opgericht.

Nederland heeft de afgelopen tijd gretig genoten van de zomer. Eindelijk feesten, festivals en vakantie. Eindelijk eruit en verlost van vergaderingen, colleges en lessen via Zoom. En eindelijk versoepelde coronamaatregelen.

Lang zal het niet duren. Want met de herfst op komst zijn we nog niet klaar voor de echt grote versoepelingen. Volgens OMT-viroloog Alex Friedrich mogen we tot voorjaar 2022 corona-uitbraken verwachten met de daarbij behorende maatregelen.

Maar de rek is eruit, dat weten we. Het geldt voor iedereen, maar voor jongeren in het bijzonder. Jongeren gaan zich daarom niet meer aan de coronamaatregelen houden. Dat zagen we al eerder tijdens de avondklok, die leidde tot grote weerstand. Wat kunnen we doen om jongeren er toch bij te houden? Wat is nu het plan?

Maatschappelijke discussie

Om te beginnen zullen we een maatschappelijke discussie moeten starten over hoe we na de zomervakantie doorgaan met elkaar. Blijven we vasthouden aan alle maatregelen of laten we alles los? Hoe gaat het leven er op werk, school of universiteit uitzien? Welke problemen dreigen voor ons? Hebben we iets aan de ervaringen uit de eerdere lockdown?

Want er gingen toen ook dingen goed. Tijdens de lockdown bleef het bijvoorbeeld relatief rustig in Amsterdamse probleemwijken. Dat kwam doordat buurtbewoners en jongerenmedewerkers de handen uit de mouwen staken om de rust te bewaren. Door hun warme en persoonlijke aanpak is het aantal incidenten laag geweest. Nu we opnieuw aan de vooravond van een mogelijke uitbarsting onder jongeren staan, moeten we ons afvragen wat we kunnen leren van positieve ervaringen, zoals in Amsterdam.

Virtueel bij elkaar komen

Samen met een groep studenten uit heel Nederland hebben we ons dit jaar volledig toegelegd op het welzijn van jongeren tijdens corona. We hebben een netwerk opgericht van studenten uit allerlei steden die wekelijks virtueel bij elkaar komen om ideeën uit te wisselen.

Onder de noemer ‘Lieve Mark’ zijn er onderzoeken uitgevoerd om de gesignaleerde problemen onder jongeren met beleidsmakers van onderwijsinstellingen en ministeries aan te pakken. Zo wisten we heel snel dat in Nederland het welzijn van jongeren drastisch achteruit is gegaan. Eind vorig jaar gaf al een op de drie studenten hun leven een zware onvoldoende. Ook gaf een derde van studenten aan zich destijds eenzamer te voelen. We wisten dat het gebruik van verdovende middelen onder jongeren schrikbarend is toegenomen. Zo grijpt vier op de tien studenten vaker naar drank en drugs dan voor corona, schreef Trouw in maart van dit jaar. Voor ons was dat geen verrassing.

Vloedgolf aan incidenten

Wat zien we nu aankomen? De bereidheid van jongeren om zich aan de maatregelen te houden, is verdwenen. Afgelopen anderhalf jaar hebben jongeren zich ingehouden om de kwetsbaren en ouderen te beschermen. Nu zijn zij aan de beurt, vinden ze. Als er niets verandert, verwachten we een vloedgolf aan incidenten na de zomer. Wat gaan we doen om dit te voorkomen?

Het belangrijkste is dat jongeren gehoord worden, medeverantwoordelijk worden en zich begrepen voelen. Dat is de les die we moeten trekken uit de successen van Amsterdam tijdens de avondklok. Dus start de dialoog met jongeren en betrek ze bij de maatregelen die nodig zijn om ontsporing te voorkomen. Hoe zetten we de eerste stap? Afgelopen weken zijn we met onze groep studenten in gesprek geweest met OMT-leden Diederik Gommers en Károly Illy en hebben we gebrainstormd over een jongeren-OMT. Dit moet niet alleen een doorgeefluik zijn voor de wensen van jongeren, maar ook inzicht geven in het sentiment onder jongeren.

Belangrijke informatie

Dit jongeren-OMT, te bereiken via mailadres ‘ikwilgehoordworden@gmail.com’, moet een platform zijn dat elk moment van de dag in contact staat met veel leeftijdgenoten en à la minute vragen kan stellen en toetsen. Alle input van jongeren is nodig en kan met dit platform verzameld worden. Zo kan het jongeren-OMT belangrijke inzichten aanleveren, bijvoorbeeld over hoe deze beperkte opening van het hoger onderwijs uitpakt. Het platform weet wat er echt onder alle jongeren speelt. De input kan gebruikt worden voor het vaststellen van maatregelen en adviezen van het formele OMT tijdens en na corona. Marktonderzoeksbureau Ipsos faciliteert dit jongerenplatform.

Als het OMT, beleidsmakers en het kabinet die inzichten van en over jongeren meenemen in de afwegingen zal dat het draagvlak voor de maatregelen versterken. Daarom wil het jongeren-OMT structureel in gesprek met deze partijen.

Ik luid deze noodklok niet alleen namens deze groep studenten uit Amsterdam, Delft, Leiden en Utrecht, maar namens alle jongeren. Deze studenten maken het slechts mogelijk dat iedereen kan aangeven wat er speelt. Laten daarom alle jongeren actief deelnemen aan het jongeren-OMT.

