Voorkom digitale watersnoodramp

Het mag in ieder geval een wonder heten dat Nederland de dans voorlopig ontsprong (al wordt gewaarschuwd voor een nieuwe golf aanvallen vandaag), op een paar parkeergarages na waar de betaalsystemen blokkeerden. Bijna honderd andere landen werden wel getroffen, van banken in Rusland en telecommaatschappijen in Spanje tot de Britse ziekenhuizen. Tienduizenden particulieren zijn afgeperst met blokkades van hun bestanden op hun pc of laptop.

Is Nederland voldoende voorbereid op zo’n moderne watersnoodramp? Te vrezen valt dat een echte test van onze vitale digitale systemen nog moet komen. De schaal en de coördinatie van de aanval dit weekend was ongekend, maar het doel bleek op criminele wijze geld verdienen. Wat als terroristen hier in de toekomst gebruik van gaan maken en zo onze maatschappij willen ontwrichten?

Gelukkig zijn ook overheden zich hier in toenemende mate van bewust. Nederland heeft inmiddels een heus Cyber Commando in de krijgsmacht, dat ons land moet beschermen tegen digitale aanvallen van terroristen en kwaadwillende landen. De vraag is of dit genoeg is toegerust om de hele maatschappij ‘cyberveilig’ te houden.

De recente gebeurtenissen pleiten ervoor dat de politie en in­lich­tin­gen­dien­sten de algemene cy­ber­vei­lig­heid laten prevaleren boven het eigen on­der­zoeks­be­lang

Repareren De aanval dit weekend heeft daarnaast een verontrustende ontwikkeling aan het licht gebracht. Het lek in het besturingssysteem Windows waarvan de criminelen gebruikmaakten was al langer bij de Amerikaanse inlichtingendienst NSA bekend, of liever gezegd, in gebruik. Toen deze gegevens bij de NSA ontvreemd werden, trok de dienst aan de bel, maar toen lagen ze al op straat. Ook in Nederland speelt deze discussie al langer: mogen politie en justitie gebruik maken van ‘lekken’ die ze ontdekken om boeven te vangen of inlichtingen te vergaren, of moeten ze deze meteen melden? De recente gebeurtenissen pleiten ervoor dat de politie en inlichtingendiensten de algemene cyberveiligheid laten prevaleren boven het eigen onderzoeksbelang en ontdekte lekken meteen (laten) repareren. Ook moeten grote bedrijven, net als de vele overheidsinstanties, hun eigen cyberveiligheid nog eens goed doorlichten, updates van vitale systemen tijdig installeren en draaiboeken toekomstbestendig maken. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees ook: Is Nederland beveiligd tegen ransomware?

