Voordringen bij vaccinatie druist in tegen het algemeen belang

Het goede nieuws is dat er komende periode steeds meer vaccins beschikbaar komen in Nederland. Het pijnlijke nieuws is dat zolang die beschikbaarheid beperkt is, er nog echt gekozen moet worden wie voorrang heeft bij vaccinatie tegen Covid-19. Steeds meer beroepsgroepen dringen erop aan voorrang te krijgen. De gedrevenheid om dit te proberen is deels gevoed doordat begin dit jaar, anders dan eerder besloten, toch zorgpersoneel eerder een prik kon halen en bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen pas daarna aan de beurt kwamen.

Aan argumenten geen gebrek, als het om voorrang gaat. Huisartsen kunnen lastig online werken en komen met zieke mensen in aanraking, waardoor ze zelf besmet kunnen worden en anderen kunnen besmetten. Onderwijspersoneel heeft een sterk argument in handen door erop te wijzen dat de kansenongelijkheid ­onder leerlingen toeneemt als scholen dicht zijn. Reden genoeg om snel te beginnen met vaccineren van jongeren en van docenten. Dat die laatsten zichzelf willen beschermen is heel goed voorstelbaar.

Wanneer een beroepsgroep voorrang krijgt, betekent dit dat een andere groep moet wachten. Het is, gezien de relatieve schaarste van vaccins en priklocaties, een kwestie van of/of, niet van en/en. Daarom is het zaak om het algemeen belang zwaarder te laten wegen dan het eigen belang of het belang van de eigen groep.

Dat vergt zorgvuldigheid, zeker ook van werkgevers. Er zijn voorbeelden genoemd van zorgorganisaties die voor het gemak al het personeel naar de vaccinatielocatie hebben gestuurd. Gezien de ernst van de huidige situatie kan dat ‘voorpiepen’ echt niet. De selectie kan ook niet aan de GGD overgelaten worden.

We moeten ten eerste voorkomen dat meer mensen op een ic-bed terechtkomen

Nu de bezetting van ic-bedden en andere ziekenhuisbedden zorgelijk hoog is, is duidelijk dat er in de eerste plaats voor moet worden gekozen om te voorkomen dat nog meer mensen op zo’n bed terechtkomen. Die keuze wordt urgenter door de dreiging van de zeer besmettelijke Britse variant van het virus.

Dat betekent dat bij het vaccineren voorrang gegeven moet worden aan groepen die de grootste kans ­lopen om ernstig ziek te worden van corona of eraan te overlijden. Dat zijn ouderen, waarbij eerder aan 70-plussers dan aan 60-plussers gedacht moet worden, zeker ook als ze door andere aandoeningen kwetsbaar zijn.

De Gezondheidsraad heeft van meet af aan gepleit voor het voorrang geven aan de kwetsbaarste groepen, om zo de beschikbaarheid van de zorg te beschermen. Hoe naar het ook is voor kansarme leerlingen, voor docenten van 60-plus en voor huisartsen, het is nu even niet anders. Gelukkig is het tijdelijk, een kwestie van hoogstens enkele maanden.

Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.