Voorbij alle begrip

Voor een nog te lanceren podcast over secularisering kreeg ik twee vriendelijke heren van de Vrije Universiteit op bezoek. Tevoren had ik met enige zorg mijn huiskamer geïnspecteerd. Er stond natuurlijk die antieke kerkbank, die kon niemand ontgaan. Aan de wand hing een icoon, weliswaar in modern-naïeve stijl, geschilderd door een Syriër uit Rotterdam, maar desalniettemin. Gelukkig had ik bijna al mijn boeken – vele met het woord ‘God’ op de kaft – boven staan, maar hier beneden lag toch wel degelijk God onder de mensen van Toon Tellegen. Een zeer avontuurlijk boek, maar dat moest je dan maar net weten. Ik liet het liggen, misschien zouden ze het door de vingers zien.

En inderdaad, ze maakten er geen woord aan vuil en we hadden een mooi gesprek over een periode die steeds verder wegzakt in de geschiedenis, de tijd waarin verzuiling en kerkelijkheid nog vanzelf spraken, in elk geval in het universum waarin ik opgroeide, dat van de vrijgemaakt-gereformeerde kerk. Dat was toevallig ook de enige ware kerk, wat mede verklaart waarom de ontzuiling er veel later toesloeg dan elders.

Pas nu ik ouder begin te worden, om niet te zeggen oud, dringt het tot me door hoe kort de Tweede Wereldoorlog nog achter mijn ouders lag toen ik geboren werd – we schrijven 1963. Ik bedoel: voor mij voelt nine eleven als de dag van gisteren, maar voor hen lag de oorlog indertijd nog dichterbij. En de oorlog, dat was ook de kerkstrijd van 1944 ofwel de Vrijmaking. Het hele bestaansrecht van onze zuil hing af van die gebeurtenis, hoe konden wij niet de enige ware zijn?

Wanneer, zo vroegen de heren, werd je je voor het eerst gewaar van zoiets als de secularisering? Ik wist het meteen: toen ik naar Algemene Muzikale Vorming ging, ik zal een jaar of negen, tien geweest zijn. Blijkbaar stonden er verkiezingen voor de deur, want de juf vroeg de klas op welke partij er thuis werd gestemd. Meteen stak ik mijn vinger op: GPV! Om vervolgens stomverbaasd te moeten vaststellen dat ik de enige was. Er bleek een hele wereld naast de onze te bestaan, sterker nog: die van ons stelde niets voor.

Ben ikzelf inmiddels ook geseculariseerd? Dat was een moeilijker te beantwoorden vraag. Atheïstisch ben ik meestal niet, ontkerkelijkt misschien wel, maar ook niet altijd. Ik lijd aan een verlangen, ‘maar je weet niet waarnaar’, zoals Rutger Kopland dichtte.

‘Naar iets wat je voor je uit vlucht

een verlangen naar een plek maar die is

nooit waar je bent.’

Soms kom ik er bij in de buurt, zoals bij de vespers die één keer per maand gezongen worden in een prachtig kerkje in mijn woonplaats. Ik probeer mee te zingen in het kleine koor, ik geloof in de muziek en ik geniet van de poëzie die wordt gelezen.

Een paar dagen voor de podcastopname had ik mijn moeder bezocht in het verzorgingstehuis. Zij is ver voorbij begrippen als Vrijmaking en secularisering, ver voorbij alle begrip. Meestal lees ik haar iets voor uit een gedichtenbundel, maar nu zong ik de vespers van een week eerder. Ik weet niet of haar iets bereikte. Zij is al heel lang op een plek die nooit is waar je bent.