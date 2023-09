Vooral vrouwelijke politici worden met vileine salvo’s beschoten

Zelden zal mijn belangstelling of persoonlijke politieke voorkeur voor de komende verkiezingen zo gering zijn geweest als dit jaar. Ik probeer daarom het circus dat deze prille campagne is geworden op koele afstand te aanschouwen. Met de komst van relatief nieuwe bewegingen/partijen als NSC of BBB lijkt het er bijna op of sinds enkele weken een zomermercato, de transferperiode in de voetballerij, het nieuws domineert. Kamerleden wisselen van partij als anderen van sokken of onderbroeken. Het nieuwe avontuur lonkt, haast je! Ook zonder enige vorm van vakkennis of ervaring kun je een gok wagen. Dinsdag meldde de partij van Pieter Omtzigt dat niet minder dan 2400 sollicitanten zich kandidaat hebben gesteld om een plek op zijn kieslijst te bemachtigen.

Wie ben ik dan, vraag ik me soms midden in de nacht bezweet af, om lezers met mijn particuliere voorkeur lastig te vallen. Die heb ik nu gelukkig niet, ik verkies liever de luwte van de neutraliteit. Wel constateer ik dat het vooral vrouwelijke politici zijn, op wie met vileine salvo’s het meest wordt geschoten. Denk aan Dilan Yesilgöz (VVD), Caroline van der Plas en Mona Keijzer (BBB) – zeker wanneer twee van hen hun honger naar het premierschap afficheren. Wat die andere pretendent op de poldertroon betreft, voorlopig de enige man, lijken de slagen van de scribenten milder. Misschien omdat Frans Timmermans (GL-PvdA) nauwer aansluit bij de politieke voorkeur van veel journalisten.

Zo werd het verkiezingsprogramma van de linkse combinatie vrij positief ontvangen. De Volkskrant had het woensdag in een euforische kop over een ‘Uiterst links verhaal’ met een miljonairsbelasting en een hoger minimumloon. Toch heeft het lijsttrekkerschap van PvdA’er Timmermans voor een opmerkelijke draai gezorgd bij GroenLinks.

De partij die in 2017 nog weigerde tot de regering toe te treden wegens de migrantenkwestie, is nu akkoord gegaan met een stevig migratiehoofdstuk, migratie waar deze zusterpartijen ‘grip’ op willen krijgen. Met een ‘effectief terugkeerbeleid’ moeten mensen die geen recht hebben op asiel sneller terugkeren ‘om draagvlak te behouden voor vluchtelingen’. En ‘overlastgevende asielzoekers die het draagvlak ondermijnen’ moeten worden ‘aangepakt’. De linkse combinatie is erachter gekomen dat er in de samenleving ‘zorgen zijn over druk op schaarse publieke voorzieningen, zoals woningen, onderwijs en huisartsenzorg’.

Dat de nood hoog is, anders dan Leo Lucassen wil doen geloven (woensdag in Opinie), bewijst dezelfde dag de alarmkreet van Unicef over de overbevolking van minderjarige asielzoekers (amv’ers) in de noodopvang. Het vooruitsturen van amv’ers door hun ouders is totaal geëxplodeerd. Waren er in 2019 nog 1030 amv’ers die Nederland bereikten, dit aantal is twee jaar later verdubbeld en vorig jaar nog eens om tot 4207 minderjarigen te komen. Voor dit jaar (al bijna 5000 de laatste 12 maanden) zal de grens van 6000 minderjarigen waarschijnlijk gepasseerd worden.

Amv’ers met vluchtelingenstatus hebben de mogelijkheid om ouders, broers en zussen via gezinshereniging te laten overkomen. Ook woensdag stelde WoningbouwersNL dat er de komende tien jaar niet één maar twee miljoen woningen nodig zullen zijn.

Het wordt gezellig in de in beton gegoten Postzegel aan Zee met ‘schaarse publieke voorzieningen’.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.